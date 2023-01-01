功夫茶：照顧者心力交瘁　欠支援徬徨無助

疫慌纏繞，有人認為2022年係驚心動魄、雞毛一地嘅一年；而遠方有俄烏戰事，令人感到世局不安。之不過，唔諗得咁多咯，還是回到自己生活嘅天地，港人終迎來防疫措施大解禁，中港兩地又通關在即，新嘅一年，是否可以回歸正常生活，連口罩都除埋？有老友記話齋：陰霾總有晴明日，來歲願無心翳時！

活着，尤其面對死唔斷氣嘅疫情，需要力量和勇氣。香港面對人口高齡化，長者長壽，意味對長期護理需要大增，政府安老政策唔到位，往往照顧責任便落喺個別家庭成員身上。呢嗱！社聯去年進行嘅《照顧者喘息需要研究》，發現照顧者希望有更多喘息機會，以及騰出時間處理個人事務，參與社交活動及發展興趣等。其實呢啲亦人之常情，正所謂「吊頸都要抖吓氣」，何況照顧高齡有病痛長者，更加要多抖氣！

按社聯估算，本港現時有約130萬名照顧者，數目不可謂不龐大。可惜目前仍未有就照顧者定下清晰定義，亦冇相關人數正式統計，只能從零碎兼重疊嘅數據估算，例如「無酬照顧者」、殘疾人士及長期病患者、需要長期照顧嘅長者，以及兒童照顧者等數據推測。如此斷估冇辛苦，正如社聯業務總監指出，試問又點可以有系統掌握照顧者嘅狀況，包括居住地區、身體狀況、年齡、經濟能力等數據，去助當局制訂照顧者政策和加強辨識高危照顧者？做好照顧工作，點都唔可以有側側膊、唔多覺嘅心態！

呢，社聯去年一項研究發現，照顧者希望有更多喘息機會，有照顧者分享10年來照顧智障哥哥嘅經歷：佢辭掉美容工作，聽從其母臨終時吩咐，一力承擔照顧哥哥嘅責任。佢話最徬徨無助時，需要重新編排個人日程來應付照顧工作，最慘係唔知點處理阿哥嘅情緒與行為問題；呢一切都令佢感到無奈及委屈，壓力愈積愈大，係生命中不能承受之重！終於出現失眠、焦慮及情緒低落。

大家可以想像，照顧一個智障阿哥，且有情緒問題，冇受過專業訓練都真係如老鼠拉龜，無從下手，更何況照顧咗10年，不是說「久病床前無孝子」嗎？呢位阿妹，都真係能人所不能啦！猶幸佢後來參加地區中心活動，心情放開咗，冇咁積鬱。社聯建議，除咗增加恒常嘅暫託服務名額外，亦要發展一些時間同埋安排更具彈性嘅社區支援服務。各位如果不善忘，應記得上月11日先至發生一宗倫常命案，慈雲山慈樂邨七旬夫婦疑照顧病女壓力爆煲，涉持錘扑斃女兒！究其原因，就係照顧者冇喘息機會，又缺乏社區支援，最終壓力爆煲，成為壓死駱駝嘅最後一根稻草！政府喺建立支援服務方面要更精準到位，同時喺發展社區互助網絡上真要加把勁，唔好令香港變悲情城市！