娛圈單打：追星也要分顏色　粉絲太多玻璃心

紛紛擾擾的一年過去，踏入2023年，在此謹祝大家新年進步！娛樂圈百花齊放！香港樂壇剛於上月底派發第一張成績表，《新城勁爆頒獎禮2022》賽果塵埃落定，大贏家為連掃3獎的張敬軒；風頭躉MIRROR亦不甘示弱，勇奪兩個團體獎，其中7子更各得一獎，非常巴閉！

有人歡喜有人愁。儘管《新城》頒獎禮向來被嘲為「豬肉獎」，人人有份，永不落空，但耐人尋味的是，華納歌手連續第二年全體缺席，包括即將開演唱會的MC張天賦連豬肉獎也分不到，慘食白果。

當然，講到獎座分量，一班歌手肯定重視商台《叱咤》多於新城。不管如何，這些年有潛質的新人輩出，前輩又不吝賜教，像張敬軒、古巨基便和MIRROR、MC打成一片，為沉寂多時的樂壇注入生氣，誠為美事。

的確，一個行業要百舸爭流才會進步，可惜，香港人的追星心態愈來愈狹隘。例如爆炸頭曾比特（Mike）是出名唱得的新人，他在新城頒獎禮因接着MIRROR的Ian上台領獎，台下反應不及Ian熱烈，因而遭到鏡粉冷嘲熱諷，甚至罵他是「人渣」，原因不為別的，只因他曾演出兩個內地騷。若參演內地騷便是人渣，倒想問一眾鏡粉，姜濤未參加《全民造星》前也曾參與內地音樂選秀節目《快樂男聲2017》，那麼，他們的偶像又算不算是人渣呢？

還有，南韓男團GOT7香港成員王嘉爾完成巡迴演唱會，在新加坡站受訪時坦言自細睇TVB大，非常樂意為TVB效力。結果又令黃人玻璃心碎了一地，罵聲四起。何苦來哉？