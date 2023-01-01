2023年應該是中國擺脫韜光養晦，全力出擊的一年。不像西方還是以列強自負的國家，中國出擊不是欺負別國、侵佔他人的資源利益，而是以人類命運共同體的推動者來排解國際爭端，促進區域與全球的和平發展，強化中國於全球治理裏的角色、作用。近期，中國與俄羅斯乃至與幾十個國家的元首進行外交，表達的都是這樣的意圖。

中國提出的全球發展、全球安全倡議，是把「一帶一路」倡議的間接被動轉為直接主動。和平發展必然與美國霸權主義、歐洲的殘餘殖民主義、帝國主義對立。有破才可以立，中國已經不怕公開表態、積極行動，尤其是在烏克蘭戰爭發生後，歐美的真實面貌已表露無遺，中國和大多數的國家不可能再存幻想。不單止中國、俄羅斯、伊朗不怕與美國和歐洲衝突，就連非洲也在驅逐法國駐軍，印度揭英國帝國主義在當地迫害的死亡人數，荷蘭也不得不公開為殖民主義道歉。

美國霸權主義已到圖窮匕現，再不能迷惑世界了。各國人民便要把歷史重新看清，開展對帝國主義歷史的清算與排除，重新起步。俄羅斯在烏克蘭打破對美國西方的迷信，一如韓戰迫使美國退守冷戰，爭取到幾十年的國家和平發展。烏克蘭戰爭的結果是美國進一步退守，相信也未必可保五眼聯盟。韓戰是蘇聯作為中國的後盾，今次是中國作為俄羅斯的後盾。美國挫敗，便可保國際幾十年的和平發展。中俄協作裏，中國的意願是如此，俄羅斯要擴大金磚組織，也在於擴大政經聯合力量，抗美來改變國際格局。

2023年中國必然介入促成烏克蘭和談，印度、巴西等大國也必然與中國一起推動，歐洲只有樂從而不會抗拒，只餘美國的取捨。不過，一如韓戰，停火不會完全解決敵對，只是把熱戰改為冷戰。歐洲與俄羅斯的對立，烏戰帶來的俄羅斯脫歐入亞，以及美俄、中美矛盾產生的各種地緣政治變化，仍會繼續。世界進入新冷戰，但不是冷戰的美蘇對峙，而是美國霸權主義進一步衰落。歐洲掙扎從帝國主義（和新法西斯主義）的泥沼解放出來，國際的和平發展便有從強權霸道桎梏釋放出來的空間和機會。

2022年中國開始的外交攻勢的布局已成，當疫情穩定、經濟恢復，當可見到元首外交的進一步發展。或許關鍵時刻會是預約於今年春季的習近平與普京之會。