今次人大釋法的最大看點和重要意義，是根據《港區國安法》、香港特區維護國家安全委員會行使國安法的權力，對香港司法、香港法院具凌駕性，他們必須執行國安委作出的決定。

其實，香港國安委「與生俱來」就有這樣的權力——《港區國安法》第14條規定，香港國安委有權就涉及國家安全的問題作出判斷及決定，並具有可執行的法律效力。據此，人大釋法認為，「不具在香港全面執業資格之海外律師」的問題，屬於《港區國安法》第47條中需要認定的問題，應該取得擔任香港國安委主席的特首發出的證明書。人大釋法還認為，香港法院審理國安法案件時，若涉及國家秘密認定問題，應向特首提出並取得有關證明書。特首發出的證明書對法院有約束力，必須執行。

人大釋法認為，在《港區國安法》第14條下，國安委有權對是否涉國家安全問題作出判斷，而行政、立法、司法機構應尊重國安委的判斷和決定，不得干涉；《港區國安法》第14條還明確規定，國安委作出的決定不受司法覆核。

上述可知，香港國安委的地位和權力，對香港司法具有無可置疑的凌駕性。然而成立兩年半以來，在香港司法眼中，國安委似乎不存在，特區政府、特首也沒有運用這方面的權力解決《港區國安法》在實施過程中涉及國安法本身是否「安全」的問題，導致了在黎智英聘請「洋大狀」介入國安案中，律政司與各級法院反覆博弈，讓終審法院抓住「法律程序」問題判律政司敗訴，逼得行政長官要上書人大釋法。本來一件完全可以在《港區國安法》和國安委自身權力範圍內解決的問題非要鬧到中央，搞得沸沸揚揚，為外國勢力干預香港司法提供口實。

筆者曾質疑香港司法中人包括檢控官、法官、律師有沒有好好學習《港區國安法》？現在要再質疑特首和國安委的三司高官們有沒有好好學習《港區國安法》？這事必須檢討！