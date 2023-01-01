今天是元旦，送走不堪回首的2022年，迎來吉凶難料的2023年，人們既有期待，也有憂慮。聯合國秘書長古特雷斯在新年致詞中強調：「現在比以往任何時候更需要和平。」人類文明發展到今天，冷戰也已結束30多年，世界和平依然遙不可及，不是很悲哀嗎？戰爭疊加各種危機，未來一年可能平靜嗎？

俄烏戰爭從2022年打到2023年，依然不知何時才是了局，成為世界最大不穩定因素。孰令致之？西方一致指摘俄羅斯是入侵者，其實稍有常識的人都知道美國才是始作俑者，直至今天它還在繼續拱火，源源不絕為烏克蘭提供武器，壓根兒不想結束這場代理人戰爭。另一邊廂，美國同時還加緊在台海攪局，政客竄訪、售賣軍火、提供軍援、強迫台灣延長兵役期等等，企圖挑動兩岸戰爭的險惡用心昭然若揭。美國到處煽風點火，正是導致世界動盪不安的根本原因。

冷戰結束後，美國自以為打敗了蘇聯而陷入集體亢奮，甚至認為歷史已終結，因此橫行霸道肆意妄為。近年更是變本加厲，竟同時挑戰中俄兩個大國，擺出不惜兩線作戰的姿態。殊不知美國霸權日益衰落，早已不復當年勇，單獨對付中俄任何一國也未必可輕言取勝，更別說要同時對付兩強，繼續胡作非為，只能自食惡果。

近年中俄愈走愈近，不是盟友，勝似盟友，正是美國逼出來的結果。早前俄羅斯執政黨主席梅德韋傑夫突然訪華，接着俄羅斯總統普京又與中國國家主席習近平舉行視像會談，在在顯示兩國關係歷經考驗後更加牢固。畢竟中俄面對共同敵人和挑戰，世界局勢愈是動盪不安，兩國愈需加強合作。據說俄羅斯將開放40%國土，中國初步計劃投資1,600億美元，這顯然是中俄雙贏的局面，也是美國最不想見到的結果，但它能夠阻止嗎？根本無能為力，只能望洋興嘆。

世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。世界正朝着多極化方向發展，單極時代已經結束，美國企圖靠打壓中俄來維護全球霸權，既是逆潮流而動，更是癡人說夢。面對世界百年變局，中俄聯手既為新興國家樹立合作典範，也為世界和平發展開闢一條全新道路。世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。如果說人們對2023年有所期待，那就是期待世界出現更多正義力量。