狹路相逢勇者勝。美國一直自恃軍事強國到處耀武揚威，但今回遇上解放軍終於碰壁。上月21日，一架美軍RC135偵察機在南中國海上空進行所謂任務時，遭一架解放軍殲11戰機突然轉向並逼近至美軍偵察機機頭位置，迫使美軍偵察機啟動緊急閃避程序。美軍印太司令部事後呱呱嘈，聲稱當時美軍軍機正在南海上空合法進行例行任務，該處是國際空域，但解放軍採取不安全攔截，兩機相距只有6米，令人擔憂云云。

一聽之下嚇一跳，然後得啖笑。美軍之所以這麼嘮嘈，無非又想炒作解放軍橫行霸道，不顧國際空域安全，但來說是非者，就是是非人。美軍經常以「自由航行」、「例行任務」為藉口闖入任何海空域，以為自己大晒，不難估計，今次肯定已逼近中國領空，解放軍才會出動攔截。而不管美國如何炒作，最後卻是自暴其醜，反證今日解放軍戰機精良，駕駛員技術高超，美軍只能在中國家門口落荒而逃。

這不禁令人想起一段往事。2001年4月1日，美國海軍的EP3型偵察機在中國海南島東南70海里的中國上空耀武揚威，與中國海軍航空兵飛行員王偉駕駛的殲8II戰鬥機發生碰撞，殲8II戰鬥機墜毀，王偉跳傘下落不明，後被確認犧牲。美機同樣受損迫降海南，24名機員被中國扣留。美國初期態度強硬，拒絕道歉，經多番交涉和修改字眼，小布殊總統最終僅以書面表達「真摯的遺憾」和「深表歉意」，換取中方釋放美國機組人員。

廿多年彈指即過，當年解放軍與美軍碰撞導致人員犧牲，經多番交涉，以美國不情不願道歉告終。但今時不同往日，美軍反過來被解放軍逼退，足見風水輪流轉。中國解放軍崛起，美軍橫行霸道的時代一去不返。