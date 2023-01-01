中國內地嚴格防疫3年，時長日久，部分民眾忍受不了，早前乃爆發了小規模示威，有人稱之為「白紙運動」。當時不少西方傳媒大肆渲染，說各城市出現的抗議活動，必將嚴重損害北京的管治權威。

後來中央順應民意，全面放棄了防疫「清零」政策，此舉自然會導致染疫人數增加，因新冠病毒而引發的間接死亡個案亦會提升。至此，西方媒體便改變了批評的角度，他們對中國政府願意從善如流的態度視若無睹，卻一味指摘解禁的速度太快，民眾準備不足，使各地的急症室都有人滿之患，就連停屍間也不敷應用。外媒以此大做文章，目的也是要得出同樣結論，就是北京的管治權威已嚴重受損。

反共媒體的操作手法就是這般模樣，不論你的施政方向如何調整，他們總會設法把你描繪成是站在人民的對立面。然而，西方研究機構每隔幾年，就會在中國展開大規模的民意調查，據調查所得，中國百姓對政府的滿意程度高達九成，支持度之高，讓所有西方民主國家瞠乎其後。

實際上，政策是不可能完美的，以內地今次防疫解封為例，固然會有些措施做得不足，但內地人較懂得體諒政府。我曾問一位住在廣州的親戚，說近期新冠病毒引發的間接死亡個案驟增，是否因為政府對長者「谷針」的工作做得不夠所致？答曰：「不是的，我本身就是一個義務工作者，負責致電勸長者打疫苗，但有些老人家拒聽電話，有些則藉詞推搪，政府已經盡了最大努力，打不打針，責任始終是在個人身上。」香港在去年初爆發大規模疫情，也曾導致大量沒打疫苗的老人家死亡，相比之下，當時的香港人卻很少會以同樣態度去體諒政府。