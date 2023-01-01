新的一年，人們盼有新氣象，然而，2023年世界局勢仍難擺脫過去幾年的套路，走的仍是美國借炒作疫情、台海局勢、俄烏戰爭來對中國、俄羅斯、歐洲以至全世界攪局，情況不見得有逆轉可能，畢竟這些橋段雖然很爛，但由於不缺觀眾且能賺到盆滿缽滿，山姆大叔自是樂此不疲無意改變。

若細心留意的話，定當發現近日多國祭出針對中國旅客的入境檢疫措施，將內地疫情視作洪水猛獸，指中國旅客正來勢洶洶準備大軍壓境，又形容中國的疫情不透明，恐怕會有新變種在西方廣泛傳播。問題是，誰向外界植入這一套想法呢？

美國白宮國家安全委員會發言人柯比上月中發功，表示若中國提出讓美國協助對抗新冠疫情，美方準備好伸出援手。先不說老美曾經搶奪盟友口罩，向落後地區供應疫苗又口爽手腳𣲷，令人不解的是，傳染病專家福奇退休，難道過敏與感染疾病中心便後繼無人，故要勞煩一名打着國家安全事務牌頭的人來代言？老美煞有介事的渲染，將中國疫情提升至美國國家安全層面，地球上部分國家果真如預期般變得緊張兮兮，如臨大敵，間接令去年11月印尼峇里島舉行的G20峰會上，中國成為各國爭相與之見面談話、廣受歡迎的風頭，一掃而空。

以目前的形勢來看，「發現新變種」的話語權是掌握在西方手中，以Omicron變種也水蛇春一樣，出現新變種株只是「早與遲」、「致命與否」的討論，根本無關中國正式解除中外人員出入境措施後，究竟有多大量中國旅客出訪外地。想當日新冠初爆，美國帶頭甩鍋中國，前總統特朗普更瘋狂得指中國「應為新冠肺炎疫情賠償60萬億美元」，面對一個借疫情、台海、俄烏戰爭，凡事皆能指罵一番的奸險對手，中國得奮進抗擊。