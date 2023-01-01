今天是2023年元旦，謹祝讀者諸君新年進步！身心康泰！回望過去幾年的元月，相比而言，今年元月是較開心和寬心的！2019年初，港內外反中亂港勢力正推動「反送中」；2020年初黑暴疫襲疊加；2021年初黑暴「港獨」反撲；2022年初香港處於十字路口的爭連任糾結徘徊。當下香港，已在新的歷史階段邁開不同方面、不同程度的由亂及治或由治及興的步子了。

事非經過不知難，事非經過更不知好。幾年下來，港人應當從與自己利益攸關的3個關係有新的感悟吧，否則火鳳凰怎涅槃重生？首先是香港與內地的關係。任何人也無論是甚麼思想、意識形態，熱衷甚麼宗教信仰，或信奉甚麼哲學理念，港人還會如幾年前那麼愚昧被煽動、洗腦、恐共反中或拒共抗中嗎？還再上那些蓄意挑撥和離間港人與內地關係的當嗎？還嘲笑和醜化內地訪港的遊客是「蝗蟲」嗎？還罵特區政府是親共政權嗎？那些暴動過、遊行過、「三罷」過的人倘還有點良心的話，都應想想是誰保護了香港、是誰拯救了港人？

其次是法治與社會安定的關係。回首過去幾年700多萬升斗市民在黑色暴亂中的烽烽火火，在新冠疫禍的日日夜夜反覆煎熬，在謠言及假消息時時刻刻的煽惑洗腦下，如果沒有3支定海神針，即《憲法》、《基本法》和《港區國安法》，香港原有的法律夠用及管用嗎？頂得住境內外反中亂港及「港獨」勢力的顛覆破壞嗎？

第三是一個好的管治班子架構和繁榮安定的關係。若不是由愛國者治港新選制產生的立法會和特區政府，恐怕香港還不知要走多少彎路才有「治」的希望，才見「興」的彼岸。香港經歷了多年沒硝煙的戰爭，回歸25年終順利實現二次回歸。