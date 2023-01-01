疫慌3年苦纏，係人都身心疲累！活着，縱然不是滋味也得感恩，因為周邊不幸的事太多了！點痛苦難過都好，港人終於迎來防疫措施大鬆綁，餓遊已久嘅港人忙不迭要飛，機場有番生氣，各口岸亦動起來，準備迎接回鄉人潮！有政黨公布「香港年度漢字評選」，最高票當選嘅係「通」字，政黨指港人對呢個「通」字特別有期望，除了通關，更希望可以聯通世界！

誠然，政通人和，百廢俱興，社會自然喜氣洋洋！在武俠小說裏，打通任督二脈，意味習武之人武功必突飛猛進；老朽賣文，若文思不通，則苦過弟弟也。可見凡事一通，則生活輕鬆，好事自然來！老朽亦希望通關之後，一切大吉大利！但願「美景良辰，喜見天時初轉泰；光風霽月，幸逢人事又重新」！通關，畢竟係一道活水。

之不過，世事哪有只向好嘅一邊傾斜吖！疫慌、戰亂、通脹依然困擾世人！呢，各地嘅年度字各有不同，當中台灣、新加坡、馬來西亞都選咗「漲」字，可見物價飛漲影響到民生。打開報紙，何嘗不是一個「加」字叫人神傷！加嘅唔係人工或收入，而係衣食住行樣樣加，兩電加價幅度更創歷年新高，市民夏天交電費必大叫吃不消！而專營巴士、天星小輪、的士等公共交通工具亦預告新一年要加價。

呢，麥當勞多款食品今日起都加價一至兩蚊，平均加幅約3%；老朽亦見到唔少茶餐廳加咗價，約兩至3蚊，總之基層生活更加捉襟見肘！通關後，經濟能否立刻活起來，市民是否能「齊齊消費，刺激經濟」，看來仍有待春節過後作一評估；而政府財赤擴大，財政儲備亦跌至6,868億元。財爺新一份預算案如何為民紓困，着實煞費思量，之不過要「通」，不能不派消費券！