2022年香港人雖然生活不容易，但相比起戰亂的烏克蘭、欠缺能源供應的歐洲諸國、通脹飆升導致社會不穩的美國英國等，更印證了我們身處福地的香港。世界這一年經歷驚濤駭浪，是百年未有之巨變中的轉折之年，更預示了世界大勢的走向。

世界經歷了3年疫情，供應鏈、生產和消費層面都大受影響，美西方為了資本短期利益，一方面對病毒採取躺平政策，另一方面採取長期量化寬鬆措施濫發貨幣，加上逆全球化的貿易戰，最終導致美國國內通脹飆升至近40年來最高水平。由於經濟衰退同時出現高通脹（滯脹），美國遲遲不肯加息，直至他們再次成功挑撥地緣政治緊張，2月下旬俄烏戰爭爆發，3月美國才啟動「暴力加息」周期。美元作為世界避險貨幣，每逢世界局勢緊張，資金就會回流美元經濟圈，抵銷了加息本來對美國經濟造成的不良影響，同時又推倒其他貨幣匯率，不只發展中國家的貨幣受影響，就如歐元、日圓和英鎊等亦出現大幅貶值，兌美元都創下近年低位。

美國利用地緣政治緊張配合加息這套組合拳，某程度上紓緩了通脹問題，然而這一波的操作，加上美國在俄烏戰爭中將天然氣抬價坑害歐洲盟友，同時濫用金融工具，慫恿盟友凍結俄羅斯資產及將俄國剔除出SWIFT系統，其實是透支了霸權。歐盟諸國被美國政治道德綁架，有苦自己知，而世界各國開始尋求不同的方式，嘗試減少對美元的依靠和擺脫美國的政治影響力，最明顯就是中東的主要產油國，不但不服從美國要求增產，更研究接受以其他貨幣來交易石油；印度也不聽美國的指揮棒，繼續向俄羅斯大手低價買入石油。去年11月G20峰會以來，國際政治風向已有大改變，中國一帶一路倡議的平等對待、互利共贏模式，獲得愈來愈多國家的支持。

中國成功地以最小的代價戰勝疫情，今年將進入疫後模式，全面向世界開放，全力拚經濟謀發展。過去一年內地經濟雖然出現不同程度的困難，但也是一個結構調整的好機遇，同時厚積薄發，科技發展迎來大豐收，天宮太空站歷史性完成合體，首艘具備電磁彈射的航母福建艦下水，半導體和新能源技術正取得技術突破，這些科技突破都為中國的生產力發展提供了保證。最關鍵是中共二十大展示了國家發展清晰的藍圖，確立了中國式現代化方向，向着第二個一百年全面建成社會主義現代化強國的方向奮進。

實現中國式現代化，目標不單止是中華民族的復興，使全中國人共同富裕，更是建構人類命運共同體全球化的宏大目標，為世界展示一種新的現代化模式，提出中國方案、中國智慧。以上這些，定必能釋放巨大的發展動能，亦能團結更多國際友邦，哪怕是可能繼續面對美西方霸權的打壓、圍堵和抹黑，憑着中國人的勤勞與智慧，一定能衝破障礙，否極泰來。