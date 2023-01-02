香港需要多元化的社會，不是單一的文化、單一不變的體制。能否如此，將決定香港未來的發展機會，包括能否參與國家的發展大局。

香港的目標不是作為內地城市，與上海、深圳、廣州競爭，而是把百年羞辱的歷史轉化為對未來有利的發展因素，幫助國族的復興。這個轉化，政治的條件已具備是一國兩制，開放而不是封閉的體制，方向是堅持國際城市發展的多元化。

一國是中國主權，不容挑戰。兩制是香港一制，不囿於殖民地時代的體制，或資本主義的口號，而是因地因時制宜，在原來中西文化衝擊的基礎上進行革新創新，走中國內地歷史未有的新局，變國際社會未有的體制。這是一個全新的挑戰。因為香港面對的中國與世界都是百年變局，都是迎着未知的未來。香港一制的目標便是在香港，給內地、給世界開啟未知的未來，堅持國家主權，擁抱人類命運共同體，中央政府的全球發展倡議、全球安全倡議，要創造新天。因而特區政府、特區社會不能守成（守甚麼的成就？），也不能單是回歸內地（怎樣回歸到正在不斷變化的內地？）。穩中求變，變是主調，變才可以穩，不變是不穩，落後於內地且有可能連累內地。

香港一是要多元化，社會與體制多元，新加坡的民族語言文化的多元化值得學習，香港在中國人之外要對不同外國人包容融合。多元化可以有所比較，有所檢討，不會一成不變。且變化的幅度空間廣大，每一個來自本地或外地的一元都要適應與其他的一元，互動衝擊中一起變化更新。新加坡能在60年代建國後迅速趕超香港，這是主因。新加坡的多元文化體制已不是復舊或簡單拉雜而成，本身便是全新的系統，沒有東西、華洋之分。

香港比內地任何一個城市都開放、都多元，這是香港的優勢和歷史使命。一制只可以進一步多元化、國際化，不能走回頭路，而今後的多元化、國際化是走上真正的全球、絲綢之路，不是困守英美西方的霸權下的殖民因素。

香港不應是曾居和現居本地港人的香港，而是中國的世界的香港。中國是主權，世界是方向，香港是努力的基礎。把三者結合，連上打破西方桎梏的真正國際化、多元化，香港才可從全新的起點參與國家發展，成為國家推動人類共同體的一部分因和果。是為新年願望。