在香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」大政方針下，社會主義和資本主義的矛盾主要表現在上層建築領域；經濟基礎方面當然也有，但比較容易調和控制，不會成為對抗性矛盾。事實上，當年中央制訂「一國兩制」方針，主要是從經濟方面考慮，為了保持香港經濟長期繁榮，為中國實現四化貢獻獨特價值。

為此，香港就要保留經濟基礎方面的資本主義制度核心要素——私有制和自由市場經濟，這兩大核心要素，正和當年中國大陸的社會主義經濟制度相對立。社會主義搞的是公有制和計劃經濟，與私有制和市場經濟似乎水火不相容，中央解決之道就是用一國兩制「井水河水互不相犯」；同時，中央清楚，要保留香港資本主義的經濟基礎，就要保留資本主義的上層建築，兩者必須匹配，一部香港《基本法》講的就是怎麼保留香港資本主義的上層建築。

上個世紀80年代中期，中英簽署聯合聲明，中國的改革開放也已鼓起風帆，改革正在從社會主義經濟基礎逐漸展開，解放生產力，搞活經濟，在經濟制度上引入私有制和市場經濟的活力。經過30多年的努力，建立了中國特色社會主義的「混合型所有制」及市場經濟體系。

現在中國特色社會主義的這套市場體系，和香港資本主義經濟制度及市場運作已無本質差別。鄧小平說過，市場是資源配置的手段，資本主義可以用，社會主義也可以用，因此，「一國」的社會主義和香港的資本主義在經濟基礎和制度上，已不會形成對抗性矛盾，不會危害「一國兩制」。

有可能危害「一國兩制」的是，香港上層建築存在的問題，是資本主義上層建築固有的反對力量對社會主義「一國」的抗拒和鬥爭。香港的行政、立法、司法、教育、文化、意識形態等上層建築領域的制度和人事，20多年來一直在致力於用資本主義那一套改變「一國」的社會主義，發起了一次次多種形式的進攻。