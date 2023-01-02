治事不若治人，治人不若治法。全國人大常委會的釋法一錘定音，既維護了《港區國安法》的尊嚴，更打破了黎智英的最後一絲幻想。這位「叛國禍港四人幫」之首垂死掙扎，企圖聘請英國大狀抗辯，將此案鬧到國際，為外部勢力介入提供口實，如今該死心了吧？等待他的將會是既可恥又可悲的下場，正如歷史上所有大漢奸的下場一樣。

有人說，人大常委會此次釋法凸顯了香港國安委這一新部門的重要地位。實際上，國安委的重要地位在《港區國安法》中早就獲得確立，只是因為港府沒有仔細領會立法原意，國安委沒有認真履行本身職責，加上司法機構有意或無意地曲解相關法律條文，才會引發這麼多爭議，也才會出現港府接連敗訴的怪事。一宗本來可以由香港內部自行處理的案件，最後竟要勞煩全國人大常委會出面釋法，港府無能，司法添亂，由此可見一斑。

在任何國家或地區，凡是涉及國家安全的案件，都不可能容許外國人插手，這是最基本的原則。美國設立在古巴關塔那摩的監獄，甚至不經審訊就可以無限期關押疑犯、虐待疑犯，有人一關就是20年，可謂暗無天日。反觀香港，一個被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全的重犯，除了一度獲法庭批准保釋，還獲准聘請英國大狀抗辯，這是多麼不可思議的事。當然，如果大家知道香港法例至今仍有「女王陛下」及「國務大臣」等字眼，也就不難理解為何司法機構顛三倒四。他們連頭上那頂腐臭假髮也不願摘掉，厚待黎智英和英國大狀又何足為奇。

歸根究柢，香港回歸後沒有去殖民化，司法領域戀殖心態尤其嚴重，正是所有亂象的主要根源。早前中央駐港大員強調，「完全徹底擺脫殖民統治的影響，憲法意識才能在香港真正深入民心」。這顯然是遲來的醒悟，香港回歸已經超過25年，現在才來強調去殖民化，不亦晚乎？

其實多年前就有京官指出，香港沒有依法去殖民地化，讓一些本應放在歷史博物館裏的東西跑出來招搖過市，部分更被奉為金科玉律。可惜言者諄諄，聽者藐藐，港府固然當成耳邊風，中央也從來沒有重視香港去殖民化這個問題。正所謂，名不正則言不順，言不順則事不成。香港要實現真正意義上的回歸，就必須徹底清除殖民殘渣，首先從改革司法開始。