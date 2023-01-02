自中國宣布1月8日全面通關後，日本隨即打響第一槍，針對中國旅客入境作出嚴格檢疫安排，連港澳也受牽連；接着全球主要國家均陸續宣布類似措施，例如澳洲便要求中港澳旅客在出發前48小時內接受新冠病毒檢測，並在登機前出示檢測無染疫證明；摩洛哥甚至禁止中國旅客入境。

當初要求中國跟他們一起躺平的恰恰是這些西方陣營國家，日本首相岸田文雄在泰國出席亞太經合會議期間，便曾向國家主席習近平提出，希望中方放寬防疫措施，以免影響國際經貿關係，損害日本經濟。如今好了，中國順應民意，放寬防疫開放通關，同一班人忽然又如臨大敵，視中國旅客為洪水猛獸，中國做甚麼都不對，這不是玩針對是甚麼？

本來，這些地方不歡迎中國人，不去就是，中國客是全球最捨得花費的旅客，這些國家不可能將中國人永遠拒於門外。奈何有些中國人就是犯賤，人家愈不歡迎，他們愈要送上門去。

例如日本聲稱，自去年12月30日起針對中國入境旅客強制實施新冠病毒檢測，第一天就驗出92名陽性旅客，其中90人都是從中國入境。又如日本網傳，近日一名來自上海的大媽攜帶2.6公斤肉乾違禁品登機，她不滿機場工作人員檢查行李，當場大吼大叫。上述傳聞孰真孰假無人能知，但進一步加深外國人對中國不滿，卻是不爭的事實。

封關3年，大家對外遊蠢蠢欲動，急欲出境可以理解。但人貴自重，有些地方既然不歡迎，那就遲一點再去，根本沒有損失。此處不留人，自有留人處。泰國便反其道而行，以「疫苗旅行」招徠中國旅客，並表明中國旅客入境免檢。當然，香港人也別以為高人一等，外國針對中國的檢疫安排，大部分香港一樣適用。