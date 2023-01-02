2019年爆發反修例風波之後，香港「黃絲」掀起了一股移民潮，以移居英國者佔大多數。不過，近年英國內外交困，當地通脹熾烈、能源不足，新移民求職不容易，因而盛傳不少黃人正密謀回港發展，不惜以今日之我，打倒昨日之我。

要知道一眾黃人是否有意吃回頭草，如果有的話，佔多數還是少數，最好的辦法就是親身作了解。筆者不諱言，我過去的朋友圈中，不少是黃人，一來是因為我在教育界工作，二來是因為我的朋友以年輕人居多。教育界加年輕人，正是黃絲的超級大本營，我置身其中，當然會認識不少心態上是反共反港的人。過去兩年，他們當中不少人已經移民，其中也是以出走英倫者居多。近日，這些人陸續回港探親，朋友間亦會相約聚會，他們是否有意回流，我一問便知。

筆者問的第一個朋友，他與我同年，移居英國剛好兩年，此君逕直說，兒女們在當地讀書，肯定不會回流，但他本人還是喜歡香港的生活，正計劃在兩、三年後偕同妻子返港定居，就算要與子女分隔異地，也在所不惜。我問的第二個朋友，他移居英國只有半年，沒有回流的打算，但不是因為喜愛英倫生活，只是因為兒女太小，兩夫婦必須留在當地照顧孩子們的起居。我再追問他是否適應英國的生活，對方沒作正面回應，只告訴我，上個月在倫敦的電費帳單，折合要近7,000港元。

上述兩位朋友的回應，是移民黃絲的典型例子，其他我所問及的人，答案也是相近。他們當中，暫時沒有人正式返港定居，但已有人開始部署回流。很多留居英國的港人，看來也是滿肚子不滿，故依我看來，若然兩、三年後會有大批黃人重返香江，也不足為奇。