外媒報道，烏克蘭首都基輔除夕當天傳出多下爆炸聲，有地方冒出黑煙，市長指一個住宅區有爆炸，當局發出防空警報。從新聞所見，烏國市面人流不多，街道冷清，與全球多地民眾熱鬧狂歡迎接新一年，絕對是兩副光景。

烏克蘭人在另類爆竹聲中送舊迎新，反觀俄羅斯總統普京則與軍人祝酒，國防部長紹伊古的新年賀詞形容俄軍勝利是「不可逆轉」，烏國總統澤連斯基亦不甘後人，配上其招牌式表情指2023年將是對俄戰爭勝利的一年。然而，美國人忙於逼爆紐約時代廣場進行除夕倒數，英國人則全情投入觀賞跨年煙花匯演，地球上其餘地方情況亦大同小異，人人暫時也沒空「與烏克蘭站一起」。

談到新年願望，「世界和平」往往是熱門答案，但相信「昭昭天命」、「美國是上帝所揀選的國家」之人，對世界和平的看法總是較為另類。譬如說，他們會批評俄羅斯吞併克里米亞，對鄰國烏克蘭採取特別軍事行動，直斥普京犯下彌天大罪，但對美國也曾從墨西哥手上巧取豪奪德克薩斯土地，發動美墨戰爭，迫令對方割讓相當於一半的領土，這筆歷史卻又不以為忤。誰能保證俄羅斯人稍後不會像美國當年給予墨西哥1,825萬美元般，聊表慰問呢？

當然，烏克蘭並非全國上下也愁着迎新年的。觀乎戲子總統早前赴美「述職」，與美國總統拜登出席記者會，拜老頭談到俄烏戰事時竟開玩笑，而澤連斯基又竟以笑回應，在場軍方領袖和記者們又齊齊發笑，除讓人想到這或者是談笑用兵外，便是菲律賓前總統阿基諾三世當年談到八死七傷的馬尼拉人質事件時，那種笑容及其後來的詭辯。或許戲子總統演員出身，不是黃絲之流，得聞英女王駕崩即仆出來哭個七情上面，這演法太露了，並不專業。