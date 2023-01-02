踏入2023年，祝各位新年快樂，身體健康。新年新希望，筆者在此希望在這新的一年，在各方努力下，於排解民生憂難、增強發展動能方面，都有更好的發展。

政府近日推出了《青年發展藍圖》，藍圖旨在把過去被指「碎片化」的青年政策，重新整合，並為青年發展作整全規劃。筆者最關心的仍是青年住屋問題。過去在探訪劏房戶時，見到不少十多歲的學生與父母同住在百多呎的劏房，欠缺私人空間。數據亦顯示，25至39歲青年與父母同住的比率持續上升。但青年渴望有自己的生活空間，礙於經濟原因及家庭因素而未能如願。

當局早在《2011年施政報告》提出青年宿舍計劃，現在更宣布擴大計劃，將酒店和旅館轉作青年宿舍用途。我們是歡迎新措施的，惟在執行細節上須更有效率和加把勁。第一，加快落成計劃中已規劃的約3,500個宿位。現時只有一個青年宿舍項目落成並啟用，提供僅80個宿位。第二，加大經濟誘因吸引酒店和旅館參與。建議當局考慮增加資金援助，以讓計劃可持續發展下去。

另外，當局已揚言繼續增加供應居屋、首置等房屋供應。我們曾建議當局應考慮為青年家庭，推出「新居者有其屋計劃」，以5年樓花預售一些指定區域的居屋予年輕人家庭，並為他們寬免第一次購買居所的物業印花稅。

有數據顯示，30歲以下青年能成功購買居屋的比率低於0.6%，機會極低。至於首置，數據亦顯示申請人中，有八成半為青年人。無論如何，當局有必要全方面檢視現有政策，讓青年租住青年宿舍或置業的機會。青年是社會未來的主人翁，在新的一年，我們要為他們創造一個充滿機遇的社會環境。