特區政府牽頭、香港政界和各行各業經過多輪學習、增識和了解中華民族偉大復興第二個百年奮鬥的要求和任務後，「人民」、「幸福感」、「對美好生活的追求」等等已逐步成為時髦的掛在嘴邊用語。正是在這一「對美好生活追求是我們奮鬥目標」的氛圍下，開始看到香港政界對最低工資制度改革，改為「一年一檢」的頑固抗拒態度開始出現突破鬆動及可能破冰了。

立黨30年兼擁有立法會最多議席（19席）的民建聯人力事務發言人顏汶羽議員，破天荒第一次發表研究論文，批評現行最低工資檢討機制過時兼落後，指出在現行機制下，由勞資雙方協商最低工資水平，存在不可預測性，並且因要收集大量數據和諮詢各方，令每年一檢的制度難以達成；因而提出「以方程式計算新的最低工資水平，更客觀、透明、高效、可預測」，並說客觀的方程式可有效避免爭拗，有助達致一年一檢。顏汶羽還提議，可使用消費物價指數、勞動力市場影響及參考「低薪行業工資第十個百分位數」，並希望2023年5月1日的調整，用他建議的新方程式計算最低工資調幅。

顏汶羽提出的最低工資一年一檢方程式，無論是否完美可行，大可透過再廣泛和深入的諮詢後才定案，但最值得讚賞的是，該愛國愛港陣營第一大黨終肯表態支持「一年一檢」，令勞資官3方可望在不太久的時間內達成協議，為全港最沒有議價能力、最不能自我保障、最前線最辛勞的最低薪工人，送上新年禮物的期票。雖然是遲到，但遲到總好過無到。全國都已消滅絕對貧窮，難道愛國者治港的體制可讓一個本在經濟繁榮前列的香港，要靠血汗勞工來增加富裕發達的附加值嗎？難道資本的增長，要靠刮盡血汗勞工最後一塊銅板嗎？