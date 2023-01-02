新年新希望！送走一地雞毛嘅2022年，新一年熱鬧歡呼嘅倒數聲迎面而來！對於市民，新年伊始，自然希望否極泰來，2023年經濟「谷底反彈」！對於老朽，新一年意味又添一歲，「身老怯增年」，又老一歲，心情並不輕鬆。

「逝者如斯夫，不捨晝夜」，年輕時常感「度日如年」，如今髮已蒼蒼而齒搖搖，當知「時不我與」，時間過得太快了！老驥伏櫪，志不在千里，只求牙齒不要掉得太快，膝頭哥不要太早退化，行得食得，自己照顧起居飲食，感恩，足矣！

喺香港，老人家「壽則多辱」，年紀大仲要執紙皮或從事清潔工作嘅多的是，政府安老服務唔到位，尤其醫療方面，「老有所醫」根本做唔到，人老自然多病痛，老人家睇眼科、專科，往往輪候排餐懵，要幾年先輪到，常常病情已惡化都仲「等」緊！至於輪候政府資助安老院舍，更係嚴重不足，每年唔少長者輪候時離世，教人唏噓！

講起人年老，如果條件許可，本應在家含飴弄孫，過着老年人恬適悠閒嘅生活，呢，有人就係「永不認老」，像當今美國總統拜登，今已年屆80歲，美媒幾日前引述知情人士透露，拜登基本上已經做出了競選連任嘅重大決定，目前拜登團隊在未來幾個月會為宣布連任做準備。老朽相信，拜登也許深信前總統特朗普官司纏身，且聲名太爛，恐怕已難以捲土重來！不久前《新聞周刊》進行嘅一項民調發現，58%嘅選民認為拜登不應參加2024年嘅總統選舉。其中，42%嘅人將佢嘅年齡列為首要原因。拜登確實老得有點老態龍鍾，而且佢經常失憶至語無倫次，任內政績亦乏善可陳，再選，除了權迷心竅已難有其他原因，若然仲厚着臉皮高呼「令美國再變得強大」，那就係本世紀最大謊言！