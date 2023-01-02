有關「黎智英案」爭議，歷經幾輪「峰迴路轉」，全國人大常委會審議並通過對《港區國安法》第14、47條的「釋法」，明確闡述相關部門機構的權責和辦事流程，特別申明國安委對國安事宜最終負責的「總兜底」職能，彰顯特區在一國兩制下的「三權配合」，助力提升管治威信、優化管治質素，減免「被衍生」或「被設計」的爭議或衝擊。

今次「釋法」首與《港區國安法》有關，亦不再針對個別案件或裁決，而是以《港區國安法》為依歸，並從原則和程序出發，確保國安工作有法可依、依法授權，堅決維護社會穩定，實現「由治及興」。

細研「釋法」內容，大家可以清楚看到：第一，「釋法」沒有干預本港法院對該案的處理，也無損《基本法》賦予的獨立司法權和終審權，更從未阻撓符合條件的海外律師在港參與法律服務的機會。第二，中央始終重視並維護特區以普通法為基礎的法治制度，亦樂見不同國籍法律專才來港服務，協助完善香港法治。第三，現有的言論和新聞自由繼續得到維護。第四，包括國安委的部門機構的執法權力和程序保留不變。

更重要的，在經「釋法」的再三申明，凸顯了中央「全面管治權」和特區「高度自治權」的有機結合，清晰了國安委、行政部門、法院機構之間就國安事宜的權責、程序和要求等，不容再存扞格誤會，對助力「一國兩制」行久致遠，推動國安工作，具有積極性和建設性的意義。

說穿了，在鐵證如山下，所謂「外聘英國御狀」風波，由香港延伸到國際，從來就是一個由國際力量操作，用以試探《港區國安法》底線、弱點和意志的「政治氣球」。至於今次「釋法」的最大亮點，在於明確了特區政府在維護國安工作主體責任、凸顯了國安委在處理國安工作的特殊地位和職能，並且要求在預見國安危機暴險前，便主動出擊而不是繼續依章行事「玩流程」，坐待情況失控才「嗌救命」。須知應斷不斷、反受其亂，特首今次主動提請「釋法」，已有進步但仍未足夠，應即時檢討跟進法例，堵絕所有可能的「被操作」空間。

證明書制度、國安委決定不接受司法覆核、「釋法」效力可追溯至法例生效日、特區政府應及時修改和完善本地相關法律等，都是今次「釋法」的主要成果。一句話，就是充足而明確的授權，確立國安委主導國安工作的「總兜底」地位，有綱有目地拓建長效執行的國安機制。

值得注意的是，「黎智英案」的風波雖鬧到沸沸揚揚，但不少論點與「釋法」的方向、內容和結果的落差頗大，令人關注在風波背後是否另有圖謀，相關的政、學、法界對《港區國安法》認識是否正確？是否足夠？而在「釋法」之後，當局應如何加大執法力度？如何開展對公眾的國安教育？