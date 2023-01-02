世界視線：鴿派政治顯智慧　美中抗爭趨消弭

美國鴿派的智庫重心人物對中國崛起及美國政府的反應有深具洞悉力的地方。它首先認定中國的崛起是歷史事實，主要透過有效內部管控及利用國際組織如世貿（WTO）發展經濟，也漸漸放棄過去的韜光養晦，敢與美抗衡。但美國（特別是特朗普）政府的反應就失了分寸，主要是施行經濟制裁、保護主義及限制科技與商業交往，使美國脫離過去的經濟開放政策，不再參與和推動國際化及全球化的政治及商貿關係，使中國深覺受美政府打壓及加強對抗，美國更形孤立。

中美角力重要焦點是台灣問題，他們聲言國務卿布林肯一方面肯定美國履行一中政策，但拜登竟揚言取消對台政策模糊，只會被理解為美國要出兵防衞台灣，兩者是互相矛盾。美國政府要確認台灣不是美國的根本或核心利益。他們建議美國政府要申明美國的利益是見到海峽兩岸的問題要通過和平協商解決。美國政府要一方面對中國政府強調武力解決會要中國承擔極大代價，但也要向台北政府強調，其任何單方面改變台灣的政治地位如法理台獨，或要求美國政府對其政治上承認，或以其他象徵方式承認其脫離中國，都產生反效果。可見這派人是勸喻美政府不要打台灣牌。更有趣的是，他們更建議美政府嚴正考慮美戰艦游弋台海的意義，他們認為美艦來南中國海頻密度根本無助減少、甚至更會激發中方軍事威脅台海，也無助台灣本土防衞。

鴿派智庫深信美政府執行排斥中國的政策不利美國本身奉行的民主制度及社會多元主義，首先政府內部已經出現一種麥卡錫式反中的「政治正確」信念，也影響到美國社會出現排華及反亞裔的問題，美國的「亞洲美學者論壇」（Asian American Scholar Forum）最近調查發現，竟然有67%居美中國學者有考慮離開美國，對美國文化科技發展相當不利。

面對鷹派質疑美政府與中國政府有甚麼值得妥協，中方是否可靠？鴿派認為中美妥協是基於要達致公平競爭及合作共存。中國相對美國還是較弱的一方，加上中國經濟發展及社會和諧仍存隱憂，妥協對中國長遠發展仍是有利，中國政府會傾向支持。美國也可爭取盟友討論確立這方面的內涵。中美的共同目標應是世界和平、進步及繁榮。難怪鷹派認為鴿派是理想主義的一群。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻