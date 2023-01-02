正論：前面是荊棘滿途　復常要加快腳步

百尺竿頭，新年更進一步。風雨同路，香港是中國不可分割的一部分，因為疫情隔阻往返內地，差不多3年了，多少家庭未能團圓，多少人被扼殺機會，天怒人怨，這個鴻溝已經到了極限，不可能持續下去，故此在這個時候宣布通關是大勢所趨，事在必行，有人說姍姍來遲，實則到這個時候再回頭望，意義不大，倒不如實事求是，邁出復常最重要一步。

國家拍板，新年迎接通關，只差是細節尚未敲定，市民已急不及待詢問細節詳情，有沒有確實日子，初期有否限額，入境要否驗核酸，在哪些口岸實施，高鐵在何日重新開動及售票，這些都是大家關心的，港府高層在元旦日表示，最早在下周日實施與內地首階段通關，通關初期會為旅客預設合適的人數安排，部分已關閉多時的口岸亦將會恢復運作，相信包括羅湖、落馬洲支綫、落馬洲皇崗、港澳碼頭及西九龍高鐵站關卡。政府會逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次等，再視乎首階段通關的運作情況，進一步擴展通關規模。很明顯通關方案不會一步到位，全面通關在農曆新年前機會不大，市民更需要有心理準備，過關可能需要事先接受核酸測試。

其實大家都知道，疫情尚未完，昨日本港確診又是超過兩萬宗，換以往政府思維，二千宗也要加辣防疫，現在卻是不可能走回頭路，告別的只是不合時宜的防控措施，全世界大部分地區都是打破門禁，救經濟要緊，如果現在不解封，還要等何時？面對現實，理性政府都只會選擇開放。不過，在新冷戰時代，西方國家一直視中國為競爭對手，部分更抱着敵視態度，在對華關係，經常性政治掛帥，不可以用常理推測。像最近加拿大、美國、印度、意大利、日本等地，都設置針對中國旅客防疫措施，澳洲政府昨日亦宣布周四凌晨開始，要求來自中國的旅客在出發前48小時內接受新冠病毒檢測，並在登機前出示檢測無染疫證明。

香港及澳門首當其衝，成為中西角力的磨心，本來近月市民紛紛出遊，氣氛炒熱，加上聖誕新年節慶，出現久違熱鬧景象，現在又蒙上陰影。那些自稱日本是家鄉的人，買了機票這些日子以來，心驚膽戰，日本政府入境政策，改了又改，航班大亂，無所適從，隨時又會有其他地區加入圍堵中國旅客。意大利日前聲稱兩個來自中國的航班，近半人檢測呈陽性，然而稍後卻承認中國旅客身上沒有發現新的新冠病毒變種。欲加之罪，何患無詞，最佳例子莫如美國要求所有香港製造出口到美的商品都必須貼上「中國製造」的標籤，被裁定不符合世貿規則，美國仍拒絕修正。

內憂外患，從來不會自動消失，荊棘滿途，香港奄奄一息，終於等到通關的日子，多個行業將會受惠，開放速度愈快，復常步伐會更大，再不能摸着石頭過河。港官誓要堅持的疫苗通行證，也可以一日間全部撤銷，不要再談甚麼階段性秩序，能做的，就放膽做，有國家做後盾，還在怕甚麼？