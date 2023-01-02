娛圈單打：空有性感小背心　偏偏老是愛說教

日劇《今際之國的有栖2》甫在Netflix上架即成香港排行榜首位，大家對第一季的血腥燒腦闖關遊戲記憶猶新，急着想知主角們能否成功「打大佬」。可惜第二季劇情明顯不及第一季緊張刺激，燒腦程度大減，即使出動到土屋太鳳、朝比奈彩以性感衣着上陣，亦難以彌補劇情沉悶和愛說教的日劇通病。

說日劇愛說教絕非虛言，《今》劇第二季忽然安排全裸的山下智久出場，一身肌肉無疑非常吸睛，但其客串無非為了長篇大論「點醒」男主角山崎賢人，明明遊戲只剩下數分鐘便完結，二人卻忽然談起人生的意義，令觀眾看得呵欠連連。更令人失望的是，這類「大逃殺」式闖關劇情，理應以節奏明快、刺激感官作招徠，然而事與願違，今季節奏緩慢，看得人只想快轉，予人拖戲之感。

這就難怪，比《今》劇第一季遲一年面世的《魷魚遊戲》竟能掀起全球風潮。同樣是大逃殺式劇情，同樣是闖關遊戲，甚至《魷》劇的遊戲「低智」得多，卻一樣贏《今》劇九條街。皆因韓劇就是懂得掌握節奏，明白觀眾所需，日劇顯然做不到。

當然，《今》劇絕非一無是處，單是女角們便比《魷》劇優勝一大截。土屋太鳳由第一季到第二季都幾乎全程貼身小背心上陣，每當她跑跑跳跳，胸脯起伏蕩漾，男觀眾睇到流晒口水；九頭身的朝比奈彩同樣秀色可餐，不是比堅尼就是Bra Top示人，模特兒般的好身段表露無遺；還有皮膚白皙的三吉彩花，最煞食莫過於一雙大長腿，實在比《魷》劇奀挑鬼命的脫北女鄭好娟強太多。