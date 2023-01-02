功夫茶：港府扶貧又肥佬　兒童捱窮點算好

正所謂︰「寒門出貴子，白屋出公卿。」出身於貧苦家庭嘅小朋友，唔一定「輸在起跑線」，反而可能因為捱過窮、吃過苦，懂得珍惜，曉得發憤圖強，憑自身努力改變生活條件。話雖如此，之不過並唔代表小朋友捱窮係應該，倒番轉嚟講，每位小朋友都應該有一個幸福嘅童年；可惜嘅係，由於港府多年嚟扶貧不力，對於身處香港嘅兒童嚟講，幸福並唔係必然！

呢嗱！社區組織協會聯同兒童權利關注會兒童權利大使喺元旦發表報告，點出港府喺過去一年嘅扶貧表現評分繼續唔合格，而且100分滿分，只係得19分，較前一年再跌5分。喂，大哥！低分成咁，如果呢個係考試分數，班官員就係正宗讀屎片！報告又指出，本港過去一年嘅貧窮兒童人口，較前一年增加咗2.1萬人，兒童貧窮率亦上升至27%，創近10年新高，相當於每4名兒童之中，便有一人係生活喺貧窮之中！講到呢度，大家都明白港府嘅扶貧工作有幾失敗啦！其他地方嘅扶貧，最終可以達致全民脫貧；香港呢？就愈扶愈窮，而且貧困兒童首當其衝！

實際情況係點呢？梗係唔係冇錢買玩具、冇錢買零食咁簡單啦！報告指出，本港嘅貧窮兒童唔單止得唔到溫飽，仲要蝸居喺籠屋、板間房、劏房，甚至豬欄等惡劣環境！簡單嚟講，就係「衣食住行」呢啲最基本嘅生活需要，貧窮兒童都得唔到保障！明明係急需港府同社會支援，結果呢，港府唔止扶唔到貧，甚至連民生政策都搞到一鑊泡，公屋平均輪候期一再創新高，醫療、滅貧指標、家庭團聚等多項政策亦毫無進展。

公平地講，港府又唔係完全冇做過嘢，都有諗過啲計劃出嚟，企圖針對性幫助貧窮兒童，叫做「共創明TEEN計劃」！名就夠特別啦，可惜係華而不實，報告狠狠咁批評呢個計劃受惠人數極少，對於全港貧窮兒童人口嚟講，可以話係杯水車薪，想話消除跨代貧窮，慘過跑馬拉松，根本遙遙無期！

可能係怕港府唔識點幫，報告仲根據兒童權利關注會5,000多名會員嘅討論同埋投票，從貧窮兒童角度出發，評選出2023年十大貧窮兒童關注政策！排第一位嘅係房屋政策問題，反映出連小朋友都知，港府嘅房屋政策太失敗！鬼咩，連最基本嘅「安樂窩」都畀唔到市民，仲講咩「幸福家庭」啫！其他關注政策分別係教育承擔不足、醫療服務欠完善、社會福利不足等等，無一不是針對時下流弊；足以證明貧窮兒童雖然生活條件唔好，一樣思路清晰，識得分輕重，有望成為社會未來棟樑！

之不過，只係得小朋友識諗係無用，最重要係港府識諗，先有機會解決民生燃眉之急！扶貧工作刻不容緩，尤其扶助貧窮兒童，拖一拖、等一等，細路都變大人，官員好應該立即優化扶貧政策，唔好畀小朋友繼續生活喺不幸之中！