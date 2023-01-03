功夫茶：網騙急增成趨勢　預防老千要有計

有謂︰「工字不出頭！」喺香港地，好多人都認為就算打足一世工，先唔好講飛黃騰達，現時港府啲安老政策做得咁差，隨時臨老先唔過得世！就算死慳爛慳，儲多個錢擺喺銀行，收息都追唔上通脹，所以唔少市民儲到筆錢之後，都會選擇投資，希望用錢滾錢，愈滾愈大，好彩啲仲可以提早退休！之不過，大家都知連股市都有升有跌，無話十拿九穩，結果就出現咗啲老千，以「低風險、高回報」嘅投資嚟誘騙市民；而且愈係市道差，愈多市民誤墮騙局！

呢嗱！執法部門最新數字顯示，喺2022年頭10個月，本港嘅網上騙案有上升趨勢；其中網上投資騙案有1,503宗，較前年同期嘅792宗大升90%，涉及款項超過7億元，亦較前年嘅3.75億元大升1.05倍，仲有69%同近期新興嘅投資加密資產有關添；至於比較傳統啲嘅網上情緣騙案，都有成1,309宗，雖然較前年同期微跌4.6%，但損失金額則上升至5.78億元！執法部門就相信，網上情緣騙案宗數下跌，緣於騙徒要花更多時間去博取受害人嘅信任，騙取更多嘅錢財，所以唔係騙徒少咗，只係受害人趨向謹慎；之不過再謹慎，都敵唔過一個「情」字！

雖則話網上投資騙案宗數多咗，之但係箇中套路就單單都差唔多！好似話佔最多嘅投資加密資產騙案咁，唔少受害人都有投資加密貨幣嘅經驗，有啲仲曾經獲利，自以為自己唔容易受騙；殊不知喺網上認識咗啲騙徒之後，喺對方花言巧語之下有所鬆懈，於是便投資一啲不知名嘅加密貨幣；一般嚟講，呢啲騙徒都係放長線釣大魚，頭幾次注資，受害人喺帳面上梗有獲利，點知一加大投資之後，獲利就會變成失利，而且「斬倉」提款係肯定唔使諗；即使發現自己上當，亦改變唔到血本無歸嘅事實！

睇完成個投資虛擬貨幣騙局，再比較番過往其他類型嘅騙案，大家有冇發現套路萬變不離其宗，騙徒利用嘅就係受害人想「另闢捷徑」嘅心態，皆因愈係有投資虛擬貨幣嘅人，就愈明白只係投資「大路」嘅虛擬貨幣，就算賺都唔會多，自然會考慮投資一啲聽都未聽過嘅新興虛擬貨幣。另一方面，騙徒利用時下嘅社交趨勢，愈嚟愈多人接受網上交友，未見過面，感情一樣好到好似相識幾十年咁，受害人對網友戒心降低，自然容易上當！

要提防老千，市民一定要更謹慎！所謂「人心隔肚皮」、「講錢傷感情」，網上交友可以，但賖借免問；至於去到投資呢個層面嘅時候，就更加要做足功課，了解清楚自己即將投資啲乜，最好就梗係喺正當合法而且大型嘅投資平台交易啦，畢竟呢個世界邊有咁多捷徑，行得小路多，難免遇上賊！