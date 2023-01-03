正論：通關剛遇上年關　團聚心切勿留難

中國人對春節的重視，不用詳述，在外打拚，一年一次不遠千里回鄉，都只是為了與家人團聚。每年內地春運牽涉人次以億計，號稱「地表最大規模人口遷徙」，過去因為疫情防控，無奈「就地過年」，春運客量創下近30年來的新低，數字反映很多家庭都有一段時間分隔兩地，今年守得雲開見月明，終於解除封控，通關在望，市民興奮之情不難想像，然而喜中帶慮，生怕過關名額有限，錯過了機會。

港府表示爭取最快下周日實施與內地首階段通關，初期將設人數安排，仍未公布細節，如果要趕及首日通關，市民基本上這幾天便要計劃行程，然而因為事先張揚的配額制，若果像之前健康驛站僅兩三千，僧多粥少，相信向隅者眾。距離農曆新年僅兩星期，無論是來港或回鄉的人士，也需要視乎能否成行，以決定是否請假及買票乘坐哪種交通工具，尤其是內地今年春運將再掀人潮，香港人要購買內地車票更加要預早訂購。單看本地辦回鄉證排長龍，由預約到拿證恐怕要一個月，便知道這股回鄉潮如何洶湧！

究竟通關要預多少配額？保守估計，每日要超過10萬名額才可以基本滿足需求。有數得計，以往單是羅湖口岸每日平均20多萬人次出入境，港人跨境生活及跨境家庭牽涉80多萬人，這還未計算來港旅遊及公幹的旅客。對於萎縮多時的零售市場，個人遊重臨絕對是救命強心針，聖誕新年檔期已泡湯，希望春節能夠幫補。而不少商家因為疫情未能視察內地廠房近3年，有需要回去處理行政問題，商會會長促請，通關初期要有3至5萬個配額，再增至5萬或10萬，先分配給有緊急需要的市民，再分配給商界每日約5、6千個名額。

各界人士憂慮，通關初期安排上難免會出現混亂，無論配額或配套都會相當緊張，分配上容易順得哥情失嫂意，香港人優先，內地人又未必認同，容易引起中港矛盾，10個人有10個趕急過關理由，如果採取抽籤，真正有需要人士恐怕會失望，甚至配額或會落入走私水貨分子手中，當局極需要一個公平公開機制，難度十分高。其實來來去去都是兩個考慮，首要當然是疫情防控，亦要視乎重啟關口，人手能否配合。

近期新冠疫情在內地及港澳都未見起色，本港每日確診數字亦在2萬宗徘徊，一個月便會有60萬新增確診，港大專家金冬雁更加推算每日有15萬至20萬宗，豈不是一個月便遍及全港活躍人口？金醫生指疫情已風土化，預計通關不會為醫療系統帶來太大風險。兩地通關要求旅客持48小時內核酸檢測無染疫證明，其實只是買個保險，對實際防疫聊勝於無。要傳播病毒，走漏一個人，便足以令全城大爆發。既然在內地，下周日起確診者亦不用強制隔離，港官要求過關前驗核酸，和其他國家諸多限制留難入境中國人，又有甚麼分別呢？

新冠肆虐，旅客即使出發前沒確診，過關後在社區感染毫不出奇。通關是為了便利市民，一切沒成效的限制，可免則免。試想想一次核酸要收費百多元，基層若要頻繁來回兩地照顧家人，無異百上加斤。好心切勿做壞事，既然大開方便之門，又何必多此一舉？早日公布通關安排，更多市民會感激不淺！