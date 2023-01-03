香港要改變現行的國際化戰略與模式，不因政治意識形態的執着，或簡單跟從中央政策，而是為了自身的趨吉避凶。

凶是國際政經形勢的變動。一是英美西方的霸權衰落，再不如前那樣安穩和自滿，因此為保本身的利益，正訴諸各種手段來對付國際的競爭對手，脫離良性競爭，進入惡性迫害。香港一直依賴英美西方，它們有難，禍連香港在所難免。

二是英美西方認定中國為其最大的競爭對手，惡性迫害便集中於中國。香港作為中國城市，難免被殃及池魚。結果是英美西方，也包括日本、南韓等，與香港的經貿發展受影響。或許英美西方與中國不可能完全脫鈎，但是它們發展的重心會轉移，產業回流是依據政治選擇，不是市場經濟。即使是新加坡與香港，它們是寧取新加坡而棄香港，而且未必會重視新加坡，因為歐美還是種族主義，過於執迷西方價值，輕視亞洲及其他文明文化，背後還有害怕失去對經濟發展的壟斷權。香港面對這樣的凶，怎樣可以不努力找方法迴避呢？

吉是世界發展今後是從歐美西方轉移至廣大的亞非拉各國。未必是所有亞非拉國家都可以重複中國近30年的經濟奇迹，但其中不少國家，也包括它們國內不少地區，都有機會突圍而出，東南亞大有機會憑藉與中國的分工合作而進一步發展。中國內地不少城市已經發展起來，今後即使全國增長步伐減緩，個別城市地區仍可百尺竿頭，更進一步，廣深變成為全球最大最發達的城市是指日可待，內地不少地區成為宜居之地也非奢望。而中國內地、東南亞以外，就算印度也加速發展。

香港作為國際城市，發展的依賴是海外因素，也着力於先發優勢。當世界發展重心轉移，香港也早享受中國內地發展的好處，怎可以不迎頭趕上，追逐國際市場上新的利好因素呢？特別是內地正全力推動一帶一路發展，國家大量投資，在許多地方也初見成效。香港怎可不搭上順風車，也為甚麼不可以作為國家的先頭部隊，利用我們靈活的思維與反應，替國家替香港創造更好的機會呢？

趨吉避凶不是新年的口號，而應是香港的社會與個人恒常的行事原則。且在黑暴之後，疫情之餘，全球經歷大的轉折，香港社會經濟正陷於前途不明、進退失措之際，認真的趨吉避凶便極為重要了。