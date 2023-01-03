有人形容美國控制輿論的能力，以及宣傳機器的威力，不僅可以輕而易舉地顛倒黑白，而且可以牽着世界主流輿論的鼻子走。其恐怖之處在於，美國媒體不需要等待人們記憶淡化之後竄改歷史，而是隨意扭曲正在發生的事情真相。簡而言之，這就是人們常說的話語霸權，是美國除了軍事霸權、美元霸權、科技霸權之外的另一霸權。

就以應對新冠疫情來說，美國迄今已有110萬人病歿，既是世界之最，也是世界之恥，但美國政府從來沒有反思本身的問題，美國社會和輿論也若無其事，不是很奇怪嗎？說穿了，這是因為美國利用話語霸權掩蓋事實真相。在宣傳機器顛倒黑白的洗腦之下，美國社會集體弱智化，大部分民眾失去獨立思考能力，無論政客多麼無能，社會問題多麼嚴重，都被視為理所當然，沒有人追究責任。換作是其他國家和地區出現如此嚴重的天災人禍，早就爆發大規模社會和政治危機了。

最匪夷所思的是，作為全球抗疫最失敗的國家，美國政府竟以勝利者自居，不但不承認本身抗疫無能，反而不斷妖魔化中國的防疫政策。中國堅持動態清零時，他們聲稱損害全球經濟，而當中國放寬防疫措施後，他們又指摘向外輸出變種病毒，其變臉之快、邏輯之混亂，令人嘆為觀止。最近部分國家惡意針對中國旅客，就是受到美西方假輿論的誤導，他們炒作中國疫情失控，並渲染少數民眾的不滿，斷言中國防疫體系崩潰，將成為「全球大災難」。其實，這些針對中國旅客的國家本身疫情更嚴重，例如日本，近日確診和病歿人數都創下數月以來新高，日本政府卻反過來抹黑中國防疫政策並針對中國旅客，這不是很諷刺嗎？

過去有一種說法，美國政府不設宣傳部，但宣傳無處不在。事實確是如此，美國利用話語霸權搞意識形態輸出，不管如何顛倒黑白，都能帶動世界主流輿論跟隨其調子走。尤其是近年來，美國基於遏制中國的目的，將話語霸權發揮得淋漓盡致，對中國製造了太多謠言和邏輯陷阱。在防疫問題上如是，在香港、台灣和新疆問題上亦如是，他們奉行「謊言重複千遍就是真理」的邏輯，不斷捏造事實，倒果為因，蒙蔽了許多不明就裏的人。可以毫不誇張地說，美國話語霸權主導下的世界，愈來愈反智，愈來愈荒謬。