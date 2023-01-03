節假日過後，香港確診數字未見回落，皆因許多人在聖誕狂歡後染疫。認識數個家庭，都是因為外傭平安夜狂歡後確診，導致家中長者和小朋友也迅速受感染，最後連僱主都中招，齊齊躺平。這對於身壯力健的成年人來說可能沒有甚麼，但對於出入都要工人攙扶的長者，以及食飯也要逐啖餵的幼童便十分麻煩，家中所有人都病了，誰來照顧他們？僱主不頭痕就假。

坊間有些「斷日計」的上門護理員，部分也肯上門護理有家人確診的長者，但收費高昂，一天做12小時，索價近3,000元，一星期便20,000元，誰能負擔得起？在香港做僱主都可謂有苦自己知，一方面不可能不讓外傭放假，另一方面她們一放假便忘形。再說，菲傭慶祝聖誕節可以理解，但信奉回教的印尼姐姐又學人慶祝，何苦來哉？

更令人頭大如斗的是，現時不僅急症室逼爆，連專診治新冠的衞生署門診也難於預約。一般私家醫生不會診治確診者，又是大腳踢番畀公院；雖然私家醫院有視像診症，但收費不便宜，一般感冒藥物連診金索價逾千元，一家數口同時染疫，條數好襟計。至於專為年老確診者提供的新冠口服藥，醫務衞生局局長早前表明，「非符合資格人士」一劑收費6,000元，如經私院處方，不知香港人的收費是否也和「非符合資格人士」睇齊？至於自行到藥房配藥也是嘥氣。目前必理痛已經斷市，有些則被無良奸商抬價至800元一盒。

中港將於1月8日通關，全世界都在看着香港的情況。元旦假期結束後，急症室求診者已升至單日5,000人次，內科病床使用率最高達130%，入院時間最長要等12小時，公院顯然已不勝負荷。港府是否真的做好通關應對準備？