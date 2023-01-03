近年的美國人十分不智，先後選出兩任總統都是短視兼糊塗之人，上一任總統特朗普破壞了中美兩國的關係，現任總統拜登又與俄羅斯鬧翻。中國的經濟體量在世界上排名第二，俄羅斯的軍事實力亦位列全球第二，中俄兩國一旦強強聯手，與美國決戰，山姆大叔肯定討不了好去，只有最愚蠢的人，才會同時挑釁龍與熊。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京剛舉行過視像通話，普京忙不迭邀請習主席在春季訪問莫斯科。中俄兩國傳達的訊息再明顯不過，面對以美國為首的西方集團肆意打壓，北京與莫斯科將會緊密相連，合作無上限。

如果有後來者想迎頭趕上，作為老大哥的，想捍衞自己的地位，本來也是情理中事，但美國的主政者未免太缺乏戰略頭腦，美利堅如要抗中，必先穩住俄國；如要抗俄，就必先穩住中國。所謂「雙拳難敵四手」，如今山姆大叔同時惹怒了兩大強敵，乃是最不智的做法。

眼見中俄愈來愈靠攏，華府如坐針氈，近日美國國務院更公開把話挑明，說擔心中俄合作太緊密會影響世界局勢的穩定。若然以美國的標準，只要他們對別國的打壓遇到有力還擊，就代表世界局勢會走向不穩，那麼我可以坦言相告，世界肯定已步入了多事之秋。據說俄羅斯將會開放四成國土面積，讓中國投資建設經濟特區。斯拉夫人很重視民族尊嚴，若非美國逼迫過甚，相信即使中俄關係再好，莫斯科也不會將大量領土開放出來，讓中國隨意發展。如今的這一幕，山姆大叔看在眼內，自然是如芒在背，但美國的主政者可知道，這番結果正是因他們愚昧鹵莽的外交策略所導致的，此乃咎由自取，實在怨不得誰。