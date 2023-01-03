中外傳媒近日不約而同刊出預測今年俄烏戰事走向的文章，有人認為俄羅斯必將慘敗，又有推測指雙方仍將僵持，但這些分析完全不放美國在眼內，始終難脫瞎猜想的老路。正如烏克蘭總統澤連斯基上月赴美「述職」後，回國發表年度演說時指，烏國境內需要重建不符合安全要求的基建、能源及社會等設施，目前難以估計重建所需資源，會優先為境內原有企業，或在戰事期間撤出俄羅斯轉往烏克蘭的企業重建。此話已經透露了端倪。

坦白說，將這場自去年2月24日開打至今的戰事稱為「俄烏戰爭」，根本不能反映真實情況，因為俄羅斯不是與烏克蘭在打仗，而是與美國較勁，既然俄方不肯退下來，而烏克蘭又甘願繼續為美國葬送國家未來，那麼，這場戰事的走向便只能取決於美國的意願，美國認為要繼續打，那便得繼續，否則，烏國可以去問劇組領紅包。

要知道，美國不停在全球範圍內發動戰爭，包括代理人戰爭，並不因為它特別好打，更不是所謂的「守護自由與民主主義」，而是因為這能夠大大發財。軍工企業固然要借助戰爭去令槍炮彈藥出清庫存，然後再接訂單大肆生產，令生意得以循環，大發戰爭財。這種營運手法自冷戰結束後，從波斯灣戰爭、攻打伊拉克開始，一直屢試不爽，反而世界和平會令軍工企業生意清零。

惟當死剩老弱殘兵時，戰爭也不能無止境的打下去，此時就是另一階段的發財時間：重建。當年共和黨小布殊政府攻打伊拉克，重建生意不缺美國身影。當烏克蘭連首都基輔也被炸成頹垣敗瓦，重建工作真是商機無限。俄烏戰場終究局限在烏國境內，美其名是華府不欲戰事升級，實則俄方不會讓美國沾手重建工作。俄烏戰事不一定分出勝負， 但美國鐵定是贏家。