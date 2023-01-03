港府在上月推出重大醫療改革計劃，提出整合基層醫療健康五大改革方向建議，以短、中及長期的不同行動計劃，將香港重治療、輕預防的醫療體制，逐步轉為以預防為重、社區為本、家庭為中心、早發現早治療為策略，以改善市民整體健康狀況，把部分公營醫療服務更有效地改為公私營合作模式，這是一項重大的改革，當局須有序有效持續落實。

要執行這個改革，制訂公帑開支、路線圖與時間表的規劃，為一些措施制訂KPI，都非常重要。立法會近年先後有兩個議員議案，都是要求當局推動基層醫療發展。筆者在2018年議案的發言已引用世衞組織1978年發表的《阿拉木圖宣言》，要求政府以發展三層醫療服務為基礎，加快發展第一層即基層醫療服務，分擔公營醫療的負擔，即加大工作在預防及疾病篩查，另以公私營合作治理長期病患。不少地區已跟隨宣言建議有效推出基層醫療服務，來到2022年底，終看到新一屆政府推出具規模的改革。

當局着力開展第一層醫療服務的發展，即以家庭醫生及地區康健中心為基礎，發展一個檢查及治療系統，強化一人一家庭醫生概念，如果患者病情複雜，家庭醫生須及時轉介至專科及公立醫院，作第二層醫療服務；有需要時用上公院的第三層服務。大家亦期待今年次季推出的慢性病治理計劃及基層醫療名冊計劃，患有糖尿、高血壓等疾病及合資格市民享用服務，屆時可獲一半資助額。

至於18個地區康健中心的發展，也為人所擔心，審計署報告亦印證康健中心服務量多處未達標，另有報道指2019年已成立的葵青康健中心，人手流失量頗高。要吸引市民參加康健中心，享用其篩查服務與醫生轉介網絡，政府仍要做大量工作。