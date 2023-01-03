人大常委會第6次釋法，為香港送上息拗止爭的新年禮物。話雖如此，有讀者問筆者，如何解讀這個大禮？此條彼規，法外之人，不甚了了，怎清晰理解？遂覆其簡明之法3招，大處着眼，提綱挈領，便能一目千里矣。

一曰看大結局。人大常委會表決通過有關釋法決定及即日頒布後，有關爭議的主要兩方怎麼樣？提出申請人大釋法的特首李家超即晚舉行記招，表示歡迎和感謝，並氣定神閒回答記者尖銳的質疑。而香港司法機構於特首記招前發表尊重釋法的簡短聲明，並稱會繼續按《港區國安法》第3條規定，不偏不倚地履行其司法職能，處理涉及國家安全的案件。大結局的好結果，已寫在牆上。

二曰看劇情的影響和公眾的反應。境內外反中反共的亂港勢力妄想藉黎智英案「碰瓷」，以達「魚死網破」。可是劇情的發展是「古井不波」，馬照跑、舞照跳，適逢中央因時制宜調整抗疫策略，人們關心的是關通不通、何時通、怎樣才通順？除夕送舊迎新，4年未見過的人山人海、未聽過的笑語歡聲，幾乎無人有興趣黎案，欲興波作浪者無人搭理。

三曰看主角得失。要釋之法屬《港區國安法》內僅僅兩條，內容沒有加沒有減，只有進一步解釋闡明。換句話說，「法」早已清明完整，只不過爭拗雙方不諳法、不解法、不用法而已，那麼便輔導一下，解一解法吧！說法之下，原來「佛法無邊」、「法力高強」，香港完全可自行加強「自治」和「管治」的國安能力，特首獲人大釋法挑明之後得道多助，香港兩個律師會甚讚賞。「古井」之泉繼續清甜，造福人民。「不波」顯示香港局面平靜、安定。欲藉黎案搗亂香港者「偷雞唔到」，更成就《港區國安法》更權威神聖了。