踏入新一年，中美兩大國始終係國際焦點。呢，美國國務卿布林肯日前喺社交網站發文，表示與新任中國外長秦剛通電話，雙方討論到美中關係以及保持暢通溝通渠道嘅事宜。秦剛則表示，感謝布林肯在其駐美大使任內進行多次坦率、深入和有建設性嘅會晤，期待為了更好嘅中美關係，與對方保持密切嘅工作關係。

講真，呢啲都係外交上禮貌說話，美國經常講一套做一套，一如老朽所說「不誠無物」。布林肯仲話會訪華添，若然成事，將係拜登政府任內首次有國務卿訪問中國，「首訪」不但有象徵意義，亦意味中美關係可能為後續嘅互動鋪路。

不久前，美國又派偵察機喺西沙群島蓄意抵近偵察，中方多次警告無效，更蓄意誤導輿論，顛倒黑白，不嚴格遵守有關國際法和相關協議協定。除了軍事上的挑釁滋事，美國對中國嘅高端晶片出口管制措施，從晶片產品、代工生產、製造設備、人才合作等諸多方面下手、圍堵，根本就係想完全切斷中國喺呢個領域與西方嘅聯結，遏制中國喺高科技領域嘅進展，可謂心狠手辣！連美國企業研究院學者埃里克‧塞耶斯都指出，拜登政府遏制中國發展嘅新企圖，路人皆知並非追求甚麼公平競爭！

國家領導人一直強調，中國從不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。事實上，中國對美外交政策一向求穩定性、連續性，求互利共贏，可是美國就係喺某些領域例如晶片業孤立中國，並且毫不理性地高呼「中國威脅」！華府嘅所作所為，連美國知名智庫布魯金斯學會都睇唔過眼，曾發表《矯正美國對華政策》報告，質疑美國嘅政策是否明智，並指美國動搖了全球夥伴嘅信心！好明顯，美國必須矯正歪念心態！