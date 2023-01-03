以往談論中美軍事角力時，解放軍往往會被看低一線，尤其在海上對壘，面對強大的美軍艦隊時，解放軍海軍一般會被認為是不堪一擊。然而，隨着中國崛起，在強大經濟及先進科技支撐下，新型軍艦建造速度猶如「下餃子」般，海軍已逐漸形成遠洋打擊能力！為應對日益惡化的國際形勢，解放軍不再韜光養晦，遼寧艦航母編隊近日一次逼近美國戰略重地關島的演練，更凸顯了解放軍守護國土的能力及決心！

冷戰期間，美國吸取了二戰時珍珠港被偷襲的教訓，把太平洋防線由夏威夷一帶推前至亞洲沿海，形成所謂的第一、第二、第三島鏈的包圍網！當時，說是美軍統治太平洋也絕不為過，畢竟解放軍海軍實力不足，近海防禦也力有不逮，前蘇聯則過於信奉導彈，以致航母發展一直落後，美軍艦隊根本暢行無阻。事實上，美軍頻頻抵近偵察，甚至多次派出第七艦隊干涉台海局勢，才導致中國的統一夢遲遲未能完成。經一事，長一智！中國經濟起飛後，軍力發展開始聚焦於海空軍之上，其中經歷千辛萬苦才改建而成的遼寧艦，可以說是解放軍海軍發展的一大轉捩點！

自太平洋戰爭爆發，大艦巨炮主義的沒落，航母已成為藍水海軍中不可缺少的一環！縱然早在遼寧艦下水前，解放軍已擁有不少現代化軍艦，但可以肯定地說，在遼寧艦形成戰力後，解放軍才擁有真正的遠洋打擊能力。不過有歸有，能力高與低又是另一回事，畢竟中國在航母的應用及發展上，只能說是「初哥」，實戰經驗極缺乏，數量上更是遠遠不及美軍；因此，即使山東艦服役、福建艦下水，解放軍海軍遠洋訓練也僅維持於第一島鏈附近。

或許是「閉關修煉有成」，或許是受形勢所逼，遼寧艦編隊在上月聖誕前後逼近第二島鏈的組成核心關島，意義非凡；畢竟遼寧艦編隊駛至關島西北方618公里，意味着關島已被納入艦載機殲15的作戰半徑範圍！誠然，一旦發生戰事，航母編隊要不被發現且毫髮無傷地逼近關島，又談何容易；不過，現時正值和平時期，解放軍的舉動只為告知美軍，要突破第二島鏈，中方絕非只有「關島速遞」這一選擇！更重要的是，在可預見將來，中國航母於第二島鏈演練將常態化；在經驗累積下，航母編隊必然愈來愈強！

有評論指，中國海上軍事實力增強，導致地區局勢不穩；對此，筆者絕不認同！與美國稱霸世界的野心有別，中國加強藍水海軍發展，側重於拒敵於千里之外，說穿了不過是為了防禦，並非威懾別國本土！相反，中國海上軍事實力的增強，有利於太平洋軍事取得平衡，防止一家獨大，更防止歐美的黑手伸進亞洲；只有排除來自美國的軍事威脅，亞洲國家才能根據自身利益與中國建立更緊密的關係，不致淪為美國的「走狗」！