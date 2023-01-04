功夫茶：單車徑共融冇影　乜都慢點會有景

政府推行政策，用意即使係好，之不過，政策經常過於粗疏，或規劃頭頭是道，到頭來卻事與願違，樣樣慢九拍追唔上進度，往往就達唔到應有效果，甚至變成床下底破柴──撞大板！呢，功夫茶講緊早年發展局對觀塘海濱及啟德發展區，提出「多元組合」模式方案，包括計劃興建13公里長嘅「行人單車共融通道」，如果依期建成，即係行人同單車可以使用共同空間，你話幾咁寫意！

嗱！政府2018年完成喺觀塘海濱長廊為期6個月嘅共融通道試驗計劃，以推行啟德發展區共融道路網絡，相隔約4年後究竟有關進度如何呢？觀塘區議會尋日舉行會議，主席柯創盛引述《東方日報》報道，指有市民對海濱單車徑有安全隱憂，促政府全面檢視共融通道。功夫茶相信係指單車徑與汽車行駛道路之間是否有足夠緩衝區以分隔單車和行駛中汽車；當然，單車與行人距離亦然，安全最重要！

此外，多名區議員批評啟德及茶果嶺單車徑路段追唔上進度，故提出臨時動議，促政府完成啟德及茶果嶺單車路段後，先適時喺觀塘海濱花園配合實施單車共融計劃，動議獲得通過。咁又係，若然冇全盤計劃，單車徑配套不足，好似斷截禾蟲，唔能夠連貫，令到騎單車者有時要犯險駛出馬路，意外往往就咁發生！難怪有區議員希望共融單車徑可以「通晒」先全面開放，咪急於一時，欲速則不達，更易生意外！

呢嗱！議員直言對啟德、茶果嶺追唔上進度感失望，又質疑會否有閉路電視監管意外發生；亦有區議員指出，海濱嘅單車徑係接駁啟德及茶果嶺嘅路徑，質疑點解需要現時先啟用海濱嘅一公里路徑？又希望設有急救站，以免發生意外時未能盡快救助。要言之，議員心中都有唔止一個「謎」，依家天殘地缺點共融？若政府吊頸鬼搽粉，死要面，硬要「共融」，屆時出事怎麼辦？大鑊嘢邊個孭？

土木工程拓展署就話了解落實時間遲咗，之但係認為市民歡迎喺海濱花園多一種模式欣賞海景，香港本就有共融通道設施，認為安全風險唔高。喂！未聽過「唔怕一萬，最怕萬一」呢句民間智慧咩？顧問公司亦指共融通道平均闊度6米，相較窄嘅路段有減速地磚、加保護墊、設有標示牌。康文署就話如有重大意外，會報警求助，而場內保安室有簡單急救措施。阿哥，重大意外梗係報警求助，唔通求神保佑咩？

講來講去都係廢噏當秘笈，冇安全配套措施，點吹水都係障眼法！最終多名區議員提出「完善安全配套，適時開放全段單車徑」嘅臨時動議，結果動議獲得高票通過，對政府高官嘅求求其「急就章」摑了一大巴，可謂大快人心！