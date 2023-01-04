世界視線：別過去年滿哀傷　迎來今年新希望

無論在莫斯科、柏林或巴黎，幾位政治領袖的聖誕或新年獻詞都道出陰暗的一面，2022是全世界都覺得慘淡及令人哀傷的一年：蔓延近3年的新冠疫情，加上2月24日爆發的俄烏戰爭，使全球經濟不振，出現能源危機及嚴重通脹，阿富汗、也門、非洲不少國家及中東地區如敍利亞，出現廣泛饑荒。停戰是各方人民最大的願望。

俄羅斯總統普京努力向國民解釋為何俄國被歐盟及北約出賣，使特別軍事行動蒙受阻滯，人民還要為國家安全及繁榮付出努力。德國總理紹爾茨及法國總統馬克龍同樣感謝人民為目前政治局面付出忍耐，紹爾茨還強調德國為入境的百萬烏克蘭難民貢獻不少，他和馬克龍均呼籲大家要支持烏克蘭。媒體則指二人並沒有給人民一個和平的藍圖，連紹爾茨稱讚德國技術工作人員努力在200天內建了個新液化天然氣站，也被批評微不足道及價格高昂！

歐洲政界及不少媒體面對新一年，已經在構建不同的認知及和平策略。首先是德國及奧地利智庫、軍事專家和社會政治領袖，已開始公開打破不少以美、英為首的主流傳媒所製造的軍事神話。他們現實地獨立報道及分析俄烏戰爭最新形勢，戳破去年9月烏克蘭進攻大勝及俄軍潰敗的宣傳，道明如今的戰場膠着狀態，北約軍火供應不足及無法到位，不單止使澤連斯基政府宣揚要收復包括克里米亞的失地成為狂想，也可能無法面對俄羅斯冬天新一輪攻勢。他們更解讀拜澤會隱藏了一項議程，就是美國政府在斟酌停戰和談的最佳時機，甚至不會是如澤連斯基所妄想，可收回戰爭中失去的領土！

德國及法國執政黨以外的政治力量，已經開始組織「左右夾攻」，無論在德、法議會及歐盟議會，都將開始醞釀及推動大同小異的和平方案。就以德國左翼黨最早釐定推出的為例，其中最重要的是：一、俄烏雙方立即停火（這是要求雙方不繼續武裝對峙，雙方停止輸入武器）；二、於聯合國由中國及印度推動斡旋，促使俄烏開展和平會談（可見中國及印度的中立地位及國際影響力備受重視）；三、對俄羅斯停止所有制裁換取俄國從烏克蘭4佔領區撤軍。

2023年是世界和平及繁榮發展希望的關鍵年！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻