正論：通關要有周詳計　配套要有萬全策

萬眾矚目的中港通關鐵定本月8日恢復，由於封關已經3年，久疏戰陣，關口及交通配套未必能夠負荷。消息指港府在通關初期擬設每日配額，首階段通關將不包括高鐵，初步傾向先開放落馬洲口岸、文錦渡及香園圍口岸，日內會有正式公布。通關設定配額並不令人意外，問題是如何才達致公平有效分配，以免順得哥情失嫂意。

有議員認為，以過往每日人流的一成去計算配額較為合適，即每日約4萬個。然而封關久矣，外界擔心，即使在配額制下，邊境口岸每天仍要處理數以萬計北上人流，較多人使用的落馬洲鐵路口岸可能會出現瓶頸，引發混亂。此外，分配配額方面，若短時間內要兼顧審批及抽籤將只會廢時失事，建議「用一個信字」，先登記後批核。

居安思危，思則有備，有備無患。別說設定通關配額必然爭崩頭，中港交通配套能否配合同樣是大問題。有指政府將邀請跨境直通巴業界到口岸預演，包括如何檢查旅客登記的配額資料、去錯口岸或核酸檢測證明不符合規定等應如何處理。做好預演絕對正確，但隨着通關之期逼近，仍有許多細枝末節需要當局協調。

例如直通巴士業界便指出，至今只聽聞深圳灣口岸通關初期有一萬人次配額，文錦渡口岸則未有確實數字，直通巴士服務雖可應付通關初期需求，惟許多巴士丟在車場已經多年，車身、車胎、座椅及抗病毒塗層等都需時維修，希望政府提供復業基金資助。與此同時，許多司機等開工等到花兒也謝了，現已屆退休年齡，期望政府可上調牌照年齡至65歲，增加人手。再加上許多車輛的行車證、禁區紙及相關服務牌照已經過期，這些問題都不能單靠市場來解決，必須有政府的積極配合和支援，業界的提議和要求完全合理。特別是行車安全是重中之重，一旦為了趕通關而疏忽車輛機件維修保養，後果隨時不堪設想。

通關配額方面，更要思慮周詳。過去港府多是重商界需求、輕民間需要，但正如關注團體指出，許多中港家庭熱切期盼團聚多年，也有探親和跨境就業需要，部分人有年老父母在內地需要探望，中港通關應將配額定得更大以滿足需求，特別是回內地探親等特殊情況應獲優先安排。若又是商界權貴優先，肯定只會激起民怨。

當然，最不容忽視的是公營醫療承受能力。元旦假期結束後，急症室求診者已升至單日5,000人次，內科病床使用率最高達130%，入院時間最長要等12小時，公院需縮減兩至三成非緊急服務。目前內地疫情仍處在高發期，一旦通關，兩地病毒勢必互溢，加劇本港公營醫療壓力。去年初逼爆急症室一幕、患者餐風宿露等入院的苦況會否重現，不由人不擔心。

醫衞局局長一味強調公院以服務港人為優先，對非香港居民會收足全費，但不可不知的是內地人士走數嚴重，醫管局過去5年已被拖欠5.5億元醫療費用，反映高收費或無助減輕壓力。如果當局只有這一招應對，急症室爆煲絕非危言聳聽。