北韓趁烏克蘭戰爭加快了核彈、導彈與大殺傷力武器的研發和試驗，迅速提升對抗外敵侵略的軍事阻嚇力量。西方和日本媒體認為會對朝鮮半島的安全構成威脅，但實際情況不是如此。

美國在日本、南韓軍事基地部署有核武設備，時有所聞，不是恒常裝置，多是機艦附帶，可隨時調動，朝鮮半島便已不是無核化了。美國的核武對北韓的安全才是最大威脅。韓戰還未休戰，處於暫時停戰階段，日韓的軍隊戰時指揮權在美國，不在日韓，這便等於美軍於日韓地區的軍事控制權，它要攻擊北韓，日本與南韓是無法反對。要對北韓動武，一如美國侵略伊拉克，沒有理由都可以製造理由出來。

北韓以往的防禦只集中傳統武器，金正恩上台後作出改變，以核彈和導彈為主，便減輕了軍事支出，卻形成更大的阻嚇力量。近月加強大型火炮的試驗，是吸取烏克蘭戰爭中俄羅斯的教訓，應對在遠程火炮對轟下的新戰術。

北韓沒有任何迹象會重啟韓戰，反而是北韓努力發展經濟，加強國力。核武、導彈、超大型火炮都涉及科研與生產工藝的創新發展，正好提升北韓這方面新工業的發展和軍民互相促進。以伊拉克和烏克蘭為鑑，北韓不會貿然發動統一戰爭。金正恩在拜登上台前與南韓和美國的友好舉動，顯示出他是求和平競爭中取勝，不是求戰。只是美國改變對北韓的戰略，他才加快備戰，一如中國，防的是美國在對付俄羅斯之後在東北亞動干戈。

美國經濟已變成戰爭機器，一是軍火生產；二是金融配合軍政操作，不同形式的戰爭成為美國對外戰略的常態。中國都要防範，北韓怎能不防呢？

只要北韓核武導彈進一步發展，射程不僅是日韓境內，而是遍及美國本土，美國便不敢如侵略伊拉克那樣輕易進軍。金正恩表達的是北韓不惜核戰，因為捨核戰外沒法可抵禦美國的侵略。俄羅斯是沒法救助北韓，中國的援助也未必可靠，北韓只能全力發展遠程核武，作為對付好戰的美國的最佳軍事阻嚇。

朝鮮半島的戰爭機會在北韓核阻嚇之下微乎其微。要有轉變，只能等待南韓下一任總統重拾金大中的陽光政策。

今後幾年烏克蘭戰爭會持久化，戰火更可能在歐洲大陸蔓延。但北韓、中國嚴防，東線無戰事，反倒成歐美西方衰落、東方升起的最佳歷史時機！