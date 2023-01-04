全世界都清楚，對台灣「和統」已愈來愈渺茫，「武統」在不久的將來應是大陸的唯一選擇。對台「和統」牽扯太多台灣內部、兩岸關係和國際社會、中美關係複雜條件，這些複雜條件在美台合謀「台獨」打擊中國作用下，已愈來愈不利「和統」，儘管大陸以最大誠意、盡最大努力謀求「和統」，都未能改變這些不利狀況。

與此「相向而行」的，是美台合謀「台獨」的勢頭愈來愈猛，危險性也愈來愈大，似已不可逆轉。毛主席說過：「凡是反動的東西，你不打，他就不倒……掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。」大陸「和統」無望，「武統」就成了掃除「台獨」實現統一的鐵掃帚。

「武統」是唯一選擇，但「武統」的方式大致有二，一是「以武逼和統」，也即在武力、壓力和有限度武力打擊下，逼台灣通過談判「就範」，接受統一。二是直接「武統」，打法有二，一是清除周邊、圍台、封鎖；二是全方位、立體加斬首作戰，殺雞用牛刀，速戰速決。這些方式中，美台當然最怕速戰速決，最不怕「以武逼和統」，即「北平模式」，這讓他們能爭取時間，動員「國際力量」，方便美軍馳援參戰，作出大打的部署，大陸也將付出較大代價。清除周邊、圍台、封鎖的打法亦不可取，同樣會造成上述問題。因此，速戰速決成了共識，用最小的代價、最短的時間一舉拿下台灣，實現統一。

在美台布局中，要阻擋解放軍速戰速決，首階段必須台軍能拚，全力擋住解放軍雷霆萬鈞的進攻，要有若干天時間等待美軍參戰馳援。熬過這個階段，美軍亦可全方位攻擊島內外解放軍，解放軍當然就會全方位反擊美國在亞太地區的軍事基地、設施和美軍，戰火會燒到大陸、燒到亞太地區。

打下去會是一場大規模的戰爭，周邊多個國家會捲進去，其戰事擴大的速度、先進武器的殺傷力和戰爭的殘酷性會超過俄烏之戰。中國是不怕的，美國敢賭這一鋪嗎？