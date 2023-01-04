俄烏戰爭牽一髮動全身，不僅改變了兩國命運，而且改變了世界格局。俄羅斯與西方關係徹底破裂，剩下的唯一選擇就是脫歐入亞，加強與亞洲國家尤其是中國的合作。近日有消息指俄國將開放約佔國土面積40%的遠東地區，而中國則初步計劃投資1,700億美元。空穴來風，未必無因，倘若消息屬實，對雙方而言都是意義重大。

過去俄羅斯一直希望加入歐洲大家庭，成為歐盟和北約一員，所以並不熱衷於向東發展，對中國「一帶一路」倡議也不積極。現在既然歐洲之路已經斷絕，就不得不面對現實，認真思考與中國加強合作，開放遠東地區無疑是最明智也是對雙方最有利的選擇。據說西伯利亞至遠東一線，埋藏着190億噸石油、17萬億立方米天然氣、150億噸煤礦，還有儲量豐富的其他礦產以及各種自然資源，是名副其實的聚寶盆。以前俄羅斯不是不想開發，而是沒有能力開發，人力物力財力都做不到。俄遠東常駐人口只有500萬左右，相對於該地區約700萬平方公里面積，顯然是地廣人稀，鞭長莫及。

反觀中國單是東北三省就有逾億人口，幾乎等於俄羅斯全國人口，人力沒有問題，物力和財力也不是問題，開發任何地區都綽綽有餘。反正遠東地區長期閒置，如果俄羅斯真的把經濟開發權交給中國人，絕對是一個雙贏局面，俄羅斯可以大大增加財政收入，中國則可以緩解能源和資源短缺問題，雙方各取所需，何樂而不為？

面對美國戰略打壓，中俄已成為命運共同體，俄羅斯固然亟需中國的支持，中國也離不開俄羅斯這個戰略夥伴，雙方休戚相關，榮辱與共，加強戰略合作既是大勢所趨，也符合彼此利益。然而奇怪的是，直至今天中國國內仍有一種聲音反對與俄羅斯合作，甚至主張「棄俄親美」。很明顯，這種人若不是腦袋進水，就必定是另有居心，他們口中的所謂「親美」，其實就是「媚美」、「跪美」，正如日本那樣淪為美國的政治附庸，毫無獨立自主甚至毫無民族尊嚴可言。

眾所周知，遏制中國已成為美國兩黨共識，不管中國如何「親美」都不可能討得對方歡心，更不可能改變其基本國策。在新三國演義中，中國只有聯俄，才能增加對美博弈籌碼，如果有人連如此淺顯的道理也不懂，只能說明他們自己有問題。