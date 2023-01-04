面對中國強勢崛起，美國一方面不願意接受現實，另一方面又惶恐不安，甚至已到了歇斯底里的地步。早前有消息傳出，美國外商投資審查委員會（CFIUS）要求強制中國「字節跳動」出售TikTok美國業務，認為只要TikTok由中國公司持有，它將存在安全風險。接着，共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）煞有介事聲稱，TikTok對美國國家安全的負面影響程度不亞於致癮毒品，甚至可說是「數碼芬太尼」。TikTok等於毒品，令人嘆為觀止，為了抹黑中國，已到了「姓賴」的程度。

他續稱，TikTok對年輕使用者具有很強的成癮性，「字節跳動」背後也有中共影子，擔憂TikTok帶來的不實資訊、言論審查，對國家安全產生巨大負面影響云云。哈哈哈，這真的非常好笑，將一個短片分享平台說成是恐怖組織一般，將之形容為毒品，美國一直以來引以為傲的文化自信哪裏去了？美國的社交平台、短片分享平台眾多，例如Facebook、IG、YouTube，全部財雄勢大，用戶遍布全世界，更遑論荷里活電影一直輸出「大美國主義」，如果TikTok只需短短時日便能洗美國人的腦，對美國國安產生威脅，那麼，美國是否應檢討自己為何如此弱不禁風？

更令人傻眼的是，有美媒將中國捕魚船說成是「海上民兵」、「中共海軍延續」，這不是杯弓蛇影、走火入魔是甚麼？難道美國佬睇得周星馳電影太多，包租婆原來是武林高手，五師兄原來是大力金剛腿，於是連漁民都以為是解放軍？美國一直以世界大佬自居，那麼，便應該拿出做大佬的自信和常識，不要因為中國發展勢頭強勁，就突然失心瘋似的整天疑神疑鬼，這樣自卑還如何領導世界？