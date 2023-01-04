常言道「大疫不過三年」，如今三年已過，香港的新冠疫情仍不消停，每天因染疫而死的人，達50至70個。如此一處彈丸之地，染疫的亡者數量經常位居全球十大之列，表面看來，不可謂不嚇人。如今香港還說要與內地通關，新冠病毒必然互相傳播，此舉會否進一步導致死者纍纍，難免會使部分香港人惴惴不安。

數字不會主動騙人，但人的頭腦若不清醒，卻很容易被數字蒙蔽。究竟香港每天有多少人當真死於新冠，此事唯天可知，醫管局公布的數字是完全不可靠的。香港採用的統計方式笨拙而無稽，儼然是自己騙自己，新加坡和內地早已棄用此法。現時但凡有人在死前約20天內曾染上新冠病毒，在香港就一律歸類為新冠亡者，這種做法只會嚴重誤導大眾。

港大生物醫學學院教授金冬雁透露，目前全港每日的新增染疫者達15萬至20萬人，我們姑且以17.5萬人計算吧。然則，連續20天合起來，全港就會新增350萬個染疫者，佔總人口達47%。未有新冠疫情前，香港平均每天約有130人正常死亡，如今只要死者在離世前的20天內，體內曾沾上新冠病毒，就當作是新冠亡者，呵呵！咁就大件事嘞。

按比例計算，香港每日130個正常死亡個案當中，理應也有47%的人，在死前約20天內曾經染上新冠病毒，那就是約61人。目前醫管局每日公布的新冠死亡人數，是50至70個，平均也是60人左右。如此一來，究竟每天有多少人當真是因新冠病毒直接或間接致死，便成了香江的第一大謎團。弄不好的，或許一天內全部的所謂新冠亡者，其實都是正常死亡個案。這種愚蠢的統計方式，可謂誤盡蒼生，怪不得內地精明的衞健委，對之不屑一顧。