在剛過去的除夕夜、平安夜，港鐵終於恢復提供節日通宵行車服務，讓市民倒數過後，也不至於因為要乘搭的士或坐地起價的紅色小巴而破財。然而，迄今依然有無恥乘客逃票，情況更愈發猖獗。

單是上月，就有女子懷疑在乘搭港鐵期間被撞破逃票，遭數名見義勇為市民圍着，不准離開，要將其交予港鐵處理；又有男子乘輕鐵逃票斷正，疑拔足逃跑不果遭職員按在地上，有網民留言：「經常見到好多人冇拍卡，個個唔畀錢」、「依家好少見查飛組查飛，所以好多人搭霸王車」，當然亦有無恥同路人顛倒是非，批評職員做法嚴厲。或許在目無法紀之徒眼中，有人犯法而拘捕，執法人員應揮手目送並說：「寫信返嚟呀！」

不要以為逃票日趨嚴重是件小事，它直接影響港鐵車務營運收益，而港府又是港鐵大股東，逃票即等於蒙混政府，如果社會竟能接納這種行為，是否也應接受有人逃稅？黑暴期間，暴徒破壞多個港鐵站、輕鐵站，維修費用數以億元計，被鋼板圍封多時的將軍澳站日前終告解封，迄今為止有沒有黃絲黑暴良心發現的說：「維修費我哋孭番！」抑或只知將黑暴當日那種搭港鐵不購票，還要跳上入閘機跳厭世舞，讓記者拍個夠的無恥精神延續至今呢？

正如上述港鐵逃票女事件，有大律師指逃票屬於非逮捕性罪行，所犯的是《港鐵附例》，並不構成盜竊罪，故此市民不能行使俗稱「101拘捕令」的公民拘捕權，將不法之徒捉拿。換言之，這只得由港鐵方面加強巡查，甚至加重刑罰，以雙管齊下方式，務求杜絕這種違規情況。要知道，無恥的逃票之徒暫時只佔一小部分，若不趁此時間嚴加打擊，待得這股歪風坐大，屆時有關方面正在執法，狐朋狗黨撲出來割頸、搶犯，那便悔之已晚。