港府早前向立法會發展事務委員會初步交代了中部即交椅洲水域人工島研究方案，當中最多人關注是1,000公頃人工島發展的總工程造價，最新估算是5,800億元，私人住宅及商業用地賣地收入則有7,500億元。不少人擔心政府面對同時發展人工島及北部都會區，可能面對龐大的現金流壓力，或會出現連年的財赤。也有人指出，當局現時提供涉及興建3個人工島的造價估算粗疏，擔心屆時基建等建築成本上升。

筆者支持政府以多管齊下方式開拓土地，包括交椅洲造地填海計劃，相信這可讓政府取回土地供應的主導權。而今次人工島規劃發展，將構建一個集工作、居住及休閒娛樂的核心商業區，這是香港第3個核心商業區（CBD），當中有7個宜居的生活社區，每個社區佔地80至100公頃。地點上亦有優勢，距離港島西只有4公里，並配有過海隧道、鐵路及港島西至大嶼山東北連接公路。從社會效益上看，整項工程為香港帶來一套龐大的南北運輸系統。

另一個社會效益，就是提供公私營住宅單位19萬至21萬個，其中公營房屋佔七成，3島有50萬至55萬人可入住。以爭取第一批居民在2033年入伙計算，這個造地工程可為社會帶來20萬個公私營房屋，相當於香港5年新單位的總供應量，單是資助房屋就有14萬個單位，這將有助加快市民上樓時間；如從舊區重建角度看，這造地工程也會為舊區重建提供新的土地資源。

期望人工島屆時除了公屋，也有較多出售資助房屋落成供市民選擇。政府目前仍要展開環評等法定程序，估計到2025年才向立法會申請撥款。在這之前，盼當局做好動用公帑以外的融資方案評估，並可走多元化模式，包括鐵路加物業發展模式及發債等。