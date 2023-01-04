財爺問港人對財政預算案有何意見，首項回應是閂假難民大水喉，用浪費的錢財造福長幼。入境處最近說用6招處理假難民：首先在前年修改了《入境條例》，使處理時間縮減一半，有效加快處理積壓個案，由高峰期一年接獲5,000宗，積壓達一萬宗，於去年首10個月已僅餘約200宗。其二，加強巡查打擊聘用非法勞工，早前3周拘捕了71名非法勞工，約一半是免遣返聲請者。其三，對蓄意造成沒有任何身份證明文件者，主動聯絡及推動相關所在國領使館協助核實真實身份資料，解決遣返障礙。

其四，派員陪同乘航機加強保安措施遣送，確保安全遣返。其五，擬在青山灣入境事務中心增設第3間羈留中心，加強羈押那些曾犯嚴重刑事罪行和有潛逃或重犯風險的聲請者。其六，組緊急應變部隊。

其實為何要為非法入境者勞民傷財？關鍵焦點在於港府最高層，未痛下決心立即退出國際難民公約，並全面一刀切遣返滯港假難民。在沒有治本政策之下，作為前線執法部門的入境處已拚盡全力，設法在其職權範圍之內，為港人的利益和安全守護，對此應予讚賞和肯定。

與此同時，必須強烈譴責執權柄的最高當局，為何仍不堅決退出國際難民公約，速為港人止血？還代繳天文數字的律師費給「黃律師」輸血。

特首李家超必須回答3個問題：第一，現時滯港假難民近1.5萬人，以入境處每年只能處理1,000人計算，要十幾年才能完全解決，本屆政府還可繼續容忍嗎？第二，以每年度花12.5億元於假難民計算，十幾年須花約180億元，政府豈能不立即閂水喉遏止浪費？第三，為何不用這些錢幫助香港長幼？難道香港長幼都不如假難民？