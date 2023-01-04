新一年世界局勢依然動盪，而且危機似乎正在升溫，吾人若祈求世界和平，不啻是癡人說夢！俄烏戰事持續超過10個月仍然膠着，呢，英國媒體報道，於俄羅斯總統普京發表新年講話之際，烏克蘭軍方出動無人機攻擊烏國東部一個俄羅斯軍營，據稱造成400名俄軍死亡，以報復俄軍於除夕及新年攻擊基輔。俄羅斯國防部則表示，只有63名俄軍死亡。

烏克蘭戲子總統澤連斯基急不及待指俄羅斯正走向失敗！而事實係普京去年8月簽署嘅總統令於今年元旦起正式生效，軍隊編制將增加13.7萬人，現役軍人總數將超過115萬人；內務部本月起擴編2.7萬人，編制人數上限增至92.2萬，當局2026年前招聘4.2萬人在新兼併嘅烏克蘭領土工作。此外，為落實擴軍命令，國防部計劃從聯邦預算撥出款項；本年陸軍將舉行9次國際演習。

種種迹象顯示俄羅斯正積極擴軍備戰，一如北約秘書長斯托爾滕貝格日前所說，俄國並無讓步迹象，西方國家須準備好長期支援烏克蘭，同時呼籲盟友儲備軍事物資，確保俄方不是戰爭嘅勝利者。

俄羅斯是否戰爭嘅勝利者，並不是由誰說了算！至於澤連斯基一次用無人機偷襲成功，就大言炎炎指「俄羅斯正走向失敗」，除咗無知，老朽都唔知再用乜嘢詞彙去形容。當然，基於「無恥者最無敵」，咁，無知者或許一樣最無敵，皆因其一葉障目不見泰山，世上至叻就係自己。

事實上，為了援烏，西方國家如丹麥、瑞典等只好削減援助其他貧窮地區如敍利亞、埃塞俄比亞、委內瑞拉等逾3億難民。可恨澤連斯基一味厚着面皮向美國、西方伸手要錢及軍援，無視世界最貧窮地區難民嘅死活！冷血自大者會是王者？