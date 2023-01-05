俄羅斯總統普京在聖誕前後的公開演講和訪問表達極大的感慨，他說俄羅斯與烏克蘭本是同源同種同文化，只是外力介入干預，在蘇聯瓦解後極端民族主義者當權，才弄到今天的敵對。外力早在蘇聯時代便已深謀遠慮地收買培養盡忠於他們的人，塑造和改變俄羅斯社會的價值觀。

普京沒有詳說，但指出外國情報系統一直在加劇蘇聯內部的身份認同差別，製造矛盾。美國對蘇聯和其繼承者的俄羅斯，都是採分而治之戰略。烏克蘭的分離主義在合併於蘇聯之前已存在，美國是將之利用，加強分而治之的策略。

2014年俄羅斯進佔克里米亞，是因為烏克蘭政權迫害當地的俄裔居民。普京當時希望以《明斯克協議》來解決紛爭，可惜德國等是以欺騙俄羅斯來爭取時間加強烏克蘭的武力以與俄國作戰。普京承認被欺騙，因此不再對美國、西方存有任何幻想。普京堅持俄羅斯與烏克蘭的歷史、文化與精神的共通性，應是把俄羅斯民族團結的力量，其他國家不會認同，也會反對，外力仍然不斷希望將俄羅斯民族分割。但普京表明俄羅斯不會害怕，必定堅持民族的團結，直至勝利，因為已經是沒有退路了。

普京這些話發自肺腑，可看到他和俄羅斯民族（包括在烏克蘭的）的無奈、憤慨和決心。特別軍事行動本是留有餘地，讓俄烏可再次合作，但在美國外力干預下變成不可能，俄烏之戰便不易以和談結束。普京的決心是公開宣告俄佔烏東地區作為俄裔居地是不能放棄的，烏克蘭戰爭便變成不可解決的死結，只能戰場上解決。

俄羅斯與烏克蘭在美國的把弄下，便要決一死戰。普京代表俄羅斯的民族意願，為國內人民大多數所支持。烏克蘭則為新納粹主義挾持，即使千萬的烏克蘭人口外逃，他們還堅持到底，反映着極端政治意識形態的頑固執着。此所以烏克蘭總統澤連斯基說要戰至最後一個烏克蘭人。新納粹主義的政權不會妥協，死亡與毀滅反而是納粹主義追求的成就，只可憐烏克蘭人，澤連斯基也不會戰至最後。

對歐洲來說，烏克蘭便是死結，一如巴爾幹半島，不到戰爭勝負便不能解脫。在美國與新納粹主義的雙重壓迫下，歐洲亦如俄羅斯別無退路，這是俄羅斯、烏克蘭與歐洲的悲哀。俄羅斯脫歐入亞，與中國的合作能否帶出一條活路來呢？