香港回歸後，為了保留資本主義制度和生活方式不變，延續了英國人打造的行政、立法、司法管治架構。在港英時期，香港的行政、立法、司法並非像某些人所說的是甚麼「三權分立，互相制衡」，而是英國殖民集權管治，是代表行政權力的港督權力的獨大至尊，是「港督的權力猶如皇帝」，「港督就是香港皇帝」。

那時，香港的立法機構——立法局——大部分是「官守議員」，是行政系統的官員，小部分由港督從商界人士、「社會賢達」中挑選委任，香港司法機構和法律完全照搬英倫，其作用是維護英國殖民統治的法治，是為了大英帝國更好的治理「香港子民」，對殖民管治的行政、立法毫無「制衡作用」，完全談不上「三權分立」。

由於97回歸，英國開始要改變這套格局，為的是香港回歸中國後無法順利實施「一國兩制」，為管治香港製造麻煩，英倫繼續遙控香港。在行政方面，英國通過所謂改革削弱政府權力和管轄範圍，辦法是「公司化」、「成立獨立的法人組織」、「外判」等，把政府權力肢解。

在立法方面，引進「民主普選」，培植政治上的反對派，逢中必反，為反而反，讓中央委任的行政長官和管治團隊成為他們的政治靶子，攻擊「一國」、攻擊中央，讓政府管治甚麼事情都做不成。

在司法方面，英國人則不需要做甚麼改動，而是保留和強化殖民管治影響，保持和強化司法人員對英國及其司法制度、法律體系的效忠意識，保持和強化有選擇性的「司法獨立」，抗衡「一國」憲制，對反對派提供保護傘。

對於英倫的這些陰謀、陽謀，北京用「行政主導」應對，提升特區政府的管治能力，然而並不成功，當中原因複雜，其中之一是行政系統自身能力不強，中央政府給了他們權力也不懂怎麼運用，以「躺平」待之！無怪乎，「港人治港」被譏為「巨嬰治港」。